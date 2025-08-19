Publicidad

EN VIVO | Atlético Nacional vs. Sao Paulo HOY: online y gratis la Copa Libertadores 2025

El cuadro antioqueño busca la clasificación a cuartos de final en condición de visitante frente a Sao Paulo tras un empate sin goles en Medellín.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo (6).jpg
Atlético Nacional vs. Sao Paulo //
Fotos: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 19, 2025 04:02 p. m.

Llegó el día en que Atlético Nacional y Javier Gandolfi disputarán el partido más importante de este 2025. El proyecto, en cabeza de Sebastián Arango y Gustavo Fermani, enfrentará el primer reto al camino del título internacional y será conseguir el triunfo de octavos de final en condición de visitante.

La ida dejó buenas sensaciones sobre las condiciones en las que se encuentra el plantel en este tipo de instancias, pero el resultado abierto de 0 a 0 le da mayor confianza a Sao Paulo de hacer respetar su casa y conseguir la clasificación en el mítico Morumbí.

Vea aquí EN VIVO: Atlético Nacional vs. Sao Paulo HOY

El duelo se encuentra programado para esta noche de martes, 19 de agosto, a las 7:30 de la noche en el mítico estadio Morumbí, el cual contará con la transmisión del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto por la señal de radio de 89.9 y en VIVO, online y gratis en el canal de YouTube.

¿Se viene victoria en Brasil? Esto dicen las apuestas

Visitar Brasil nunca será fácil en Copa Libertadores, en especial por el ambiente con el que viven los paulistas este tipo de definiciones y las apuestas apuntan a que será Sao Paulo el logre el cupo en los cuartos de final al tener una cuota de pago por su victoria de 1.90 en comparación de la de 4.70 de Atlético Nacional, demostrando que pesa el historial de este tipo de clubes en instancias definitivas de torneos Conmebol.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2025 (1).jpg
Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2025 //
Foto: AFP

Así le fue a Atlético Nacional vs. Sao Paulo en Morumbí

El cuadro verdolaga ha visitado este mítico estadio en 4 oportunidades, de las cuales ha sumado dos victorias y dos derrotas. La última vez fue en 2016, años en que el equipo logró el título, con una contundente victoria de 2 a 0 con doblete de Miguel Ángel Borja.

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Sao Paulo HOY

  • Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan Arias, Camilo Candido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.
  • Sao Paulo: Rafael Pires; Cedric Alves, Enzo Díaz, Nahuel Ferraresi; Luciano De Rocha, André Oliveira, Marcos Silva, Damián Bobadilla, Alan Franco; Allison De Freitas y José Chagas.
