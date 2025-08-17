Publicidad

Atlético Nacional podría perder figura que se iría a Europa en plena Copa Libertadores

Pese que el cuadro verdolaga cerró su mercado de fichajes, en Europa la carrera continúa y en la carpeta de un histórico apareció el nombre de un futbolista de Atlético Nacional.

Atlético Nacional en Copa Libertadores (6).jpg
Atlético Nacional en Copa Libertadores //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 17, 2025 07:44 a. m.

Pese que en Atlético Nacional siguen enfocados en conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate en la ida vs. Sao Paulo (0-0), el mercado sigue moviéndose y sus jugadores siguen llamando la atención de diversos clubes y, ahora, uno despertó el interés del Benfica de Portugal, equipo de Richard Ríos.

Esta figura podría dejar a Atlético Nacional en plena Copa Libertadores

A sus 23, Marino Hinestroza se volvió en una de las principales figuras de Atlético Nacional en tan solo un año en el equipo. No solo por ser pieza clave en el tricampeonato del club, sino por la hermandad que nació al lado de sus compañeros que le han dado armonía al plantel desde su llegada.

Pero su nivel de juego también llamó la atención de diversos clubes: primero hablaron de interés en Boca Juniors, Fluminense, Botafogo y Flamengo, quienes no avanzaron por el precio que puso de 8 millones de dólares por su salida la institución, no obstante, el Benfica sí estaría dispuesto a pagar eso y dejar al club verdolaga sin una de sus figuras en plena Copa Libertadores.

Marino Hinestroza.jpg
Marino Hinestroza //
Foto: Atlético Nacional

“El Benfica está en el mercado buscando un extremo y, según Mercado Abierto, el deseado refuerzo podría llegar desde el continente sudamericano por una tarifa de ocho millones de euros. Hinestroza, quien fue propuesto a los 'encarnados', tiene 23 años, pertenece a Atlético Nacional y tiene una internacionalidad con Colombia en su currículum”, revelaron desde SIC Noticias, canal local en Lisboa, Portugal, sobre el posible fichaje.

En ese orden de ideas, el 80 % del pase del jugador pasaría a manos del Benfica e iría a compartir vestuario con Richard Ríos, quien llegó hace poco desde Palmeiras.

¿Atlético Nacional podría traerle un reemplazo a Hinestroza?

No. El mercado de fichajes en Colombia cerró y si sale en este punto de competencia, el cuadro verdolaga no tendrá posibilidad de conseguir un jugador a su altura, por lo tanto, sería una baja sensible en el equipo, ya sea si avanza en Copa Libertadores como en la disputa de la Liga BetPlay.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional.jpg
Marino Hinestroza en Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

Los números que dejaría Marino Hinestroza

A la fecha, Hinestroza ha disputado 61 partidos con la camiseta verdolaga para un saldo de 4.237 minutos en cancha. En su historial: 9 goles y 12 asistencias, además ha visto la cartulina amarilla en 10.

