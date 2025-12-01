Dura y delicada denuncia del Bucaramanga previo a duelo vs. Tolima: "Manera fraudulenta"

Si bien Deportes Tolima se hizo con el primer puesto del Grupo B de los cuadrangulares finales tras vencer a Santa Fe en Ibagué, Bucaramanga aún tiene posibilidades de alcanzar la gran final y deberá vencer sí o sí al cuadro pijao en la quinta fecha de esta fase del campeonato.

Sin embargo, previo a este duelo, el cuadro Leopardo, a través de su cuenta de X, dio detalles y advirtió sobre una delicada situación que se estaría dándose antes de enfrentar al Tolima, encendiendo alarmas en el entorno del cuadro santandereano.

“Bucaramanga informa a la opinión pública, a nuestros aficionados y a la comunidad en general que personas inescrupulosas están utilizando, de manera fraudulenta, el nombre del presidente Óscar Álvarez para contactar a terceros, ofreciendo supuestos cargos en el club y solicitando la compra de prendas o el envío de dinero”, indicaron.

Bucaramanga // Foto: X @ABucaramanga

Si bien el tema no tiene que ver con el partido, la situación encendió alertas en la institución e hinchas, en especial porque, según la denuncia, estarán pidiendo también sumas de dinero en donde algunas personas estarían cayendo, incluso, para supuestas oportunidades laborales.



“Invitamos a quienes reciban este tipo de mensajes, llamados o correos a ignorarlos de inmediato, abstenerse de realizar cualquier envío de dinero y reportar la situación a las autoridades competentes. El Club Atlético Bucaramanga reitera su compromiso con la transparencia y recuerda que toda oferta laboral será difundida exclusivamente por los canales de institucionales del club”, puntualizaron.

Por ahora, el equipo dirigido por Leonel Álvarez trabaja de cara a su partido contra Deportes Tolima en donde buscarán hacerse con los tres puntos para soñar con la gran final del fútbol colombiano. Esto gracias a la victoria que obtuvo en su visita a Bogotá frente a Fortaleza en donde se quedó con los tres puntos gracias a un resultado a favor de 2 a 0.