En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Dura y delicada denuncia del Bucaramanga previo a duelo vs. Tolima: "Manera fraudulenta"

Dura y delicada denuncia del Bucaramanga previo a duelo vs. Tolima: "Manera fraudulenta"

El cuadro leopardo visitará a Ibagué con la ilusión de conseguir los tres puntos que lo acerquen a una final del fútbol profesional colombiano nuevamente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad