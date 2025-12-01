Marlon Torres envía mensaje a la hinchada del Tolima de cara a partido contra Bucaramanga

El Deportes Tolima llega al tramo definitivo del cuadrangular B como líder sólido y con una convicción clara: el cupo a la final se define en su siguiente partido ante Bucaramanga. Así lo dejó ver el defensor Marlon Torres, quien habló en Blog Deportivo sobre el presente del equipo, las dificultades superadas y el impulso que ha significado el apoyo de la afición en Ibagué.

Torres, pieza clave en la zaga vinotinto y oro, reconoció que el rendimiento del equipo ha ido “de menos a más”, destacando que no todos los partidos ofrecen las mismas condiciones para desplegar el estilo de juego que mostraron frente a Santa Fe. Aunque admitió que algunas canchas del país han estado “trajinas” y afectan el ritmo que pretenden imponer, subrayó que la última presentación fue más mérito del planteamiento rival que del estado del césped.

El defensor explicó que Santa Fe “se supo plantar” en Ibagué, cerrando espacios y obligando al Tolima a trabajar el partido hasta el último minuto. Pese a la tensión de no encontrar el gol con el reloj en contra, Torres destacó que el equipo nunca bajó los brazos, en gran parte gracias al acompañamiento de la afición: “Nuestra gente estuvo ahí. Esta vez fue diferente, sentimos su apoyo en cada momento y por eso nunca nos rendimos”.



Mensaje a la hinchada

Consultado sobre la asistencia al estadio Manuel Murillo Toro, Torres aseguró que la relación entre equipo e hinchada ha vuelto a fortalecerse. Señaló que el respaldo ante Santa Fe fue masivo y que espera que esa conexión se mantenga en esta recta final.

“Tal vez antes hubo desconfianza por lo que ha pasado en años anteriores, pero hoy la gente está volviendo. Ojalá sigamos así, ese apoyo puede llevarnos un paso más hacia la final”, enfatizó.



En lo personal, también habló del respeto que le genera enfrentar a Hugo Rodallega, a quien conoce desde su paso por Santa Fe.

“Es un jugador al que no se le puede dar una sola oportunidad porque la mete. Siempre está buscando el arco. Hay que estar encima, no dejarle ningún balón suelto”, añadió.

Sobre el duelo decisivo ante Bucaramanga, Torres fue contundente: el porcentaje de clasificación “está en el siguiente partido”, es decir, el miércoles 3 de diciembre. Aunque un empate les sería suficiente, el defensor dejó claro que el Tolima irá por la victoria en el estadio Américo Montanini.

“Nos ha ido muy bien de visitantes. Vamos a Bucaramanga a plantarnos, a jugar nuestro fútbol y a buscar el partido. Es una final para ellos y también para nosotros”, concluyó.