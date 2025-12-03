En vivo
Campo Elías Ramírez oficializa su candidatura para las elecciones atípicas de Girón, Santander

El exmandatario, quien fue separado del cargo tras un fallo del Consejo de Estado por doble militancia, se inscribió para la nueva contienda electoral.

