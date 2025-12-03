Campo Elías Ramírez oficializa su candidatura para las elecciones atípicas de Girón, Santander

En un acto con marcado respaldo familiar, el exalcalde Campo Elías Ramírez Padilla formalizó este martes, 3 de diciembre, su inscripción como candidato a la Alcaldía de Girón para las elecciones atípicas que se celebrarán el 18 de enero de 2026. La diligencia quedó registrada ante la Registraduría Municipal, dando inicio al tramo decisivo de una campaña que él define como “la continuidad de un proyecto que ya empezó a transformar a Girón”.

Ramírez Padilla llegó al lugar acompañado de su esposa y sus dos hijas. Tras la inscripción, el exmandatario reiteró que su objetivo principal será mantener la ruta trazada en el Plan de Desarrollo 2024–2027, documento que recoge, según dijo, las principales apuestas sociales, económicas y comunitarias del municipio.

El ahora candidato insistió en que su proyecto político no parte de cero, sino de “cuatro años de trabajo serio, responsable y cercano a las comunidades”, y aseguró que su aspiración representa estabilidad y continuidad para la administración local.

“Nuestro compromiso es cumplirle a la gente. Girón merece continuidad, estabilidad y resultados. Vamos a seguir trabajando por un municipio más ordenado, equitativo y con oportunidades para todos”, afirmó.



En declaraciones adicionales entregadas tras su inscripción, Ramírez Padilla enfatizó que su propuesta se soporta en los compromisos adquiridos durante su gestión anterior.

“Oficialmente me he inscrito y quedé inscrito como candidato a las elecciones atípicas este 18 de enero del año 2026. Para continuar con ese compromiso que hice con ustedes, un trabajo y un plan de trabajo para cuatro años. La responsabilidad la tengo clara, mis compromisos barrio a barrio claros en cada reunión”, señaló.

Cabe recordar que Campo Elías Ramírez fue apartado del cargo por doble militancia. La Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de su elección para el periodo 2024–2027.

La decisión quedó ejecutoriada el 22 de octubre de 2025, fecha desde la cual se debía cumplir la orden de nulidad.

El proceso fue promovido por Mauricio Gómez Niño y Fabián Díaz Plata, quienes demandaron el acto de elección de Campo Elías Ramírez Padilla por presunta doble militancia política.

A pesar del fallo del Tribunal Administrativo de Santander Ramírez Padilla realizó su inscripción oficial y se convierte en el segundo candidato para el máximo cargo municipal después del proceso realizado por William Mantilla.