Policía investiga retaliación criminal tras asesinato de dos mujeres en Girón

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Girón tras el asesinato de dos jóvenes de 20 años que fueron atacadas por sicarios cuando caminaban por la avenida Los Caneyes, luego de salir de una discoteca del municipio.

Las víctimas fueron identificadas como Karen Valentina Vega y Nicol Cristiana Amaya, ambas amigas, quienes fueron perseguidas y posteriormente baleadas por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El doble homicidio ocurrió en plena vía pública y los cuerpos de las jóvenes quedaron tendidos sobre un andén, junto a sus bolsos y teléfonos celulares.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el crimen estaría relacionado con una retaliación entre estructuras dedicadas al microtráfico que delinquen en el área metropolitana de Bucaramanga. La principal línea de investigación apunta a que Karen Valentina Vega tendría una relación sentimental con alias ‘Suricato’, señalado presuntamente como uno de los cabecillas de la banda conocida como “Los del Sur”.

Violencia contra las mujeres en Girón, Santader: dos jóvenes fueron asesinadas a tiros https://t.co/Q1vcHpW230 #VocesySonidos — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 24, 2026

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero, señaló que los investigadores adelantan el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar plenamente a los responsables del ataque. Según información preliminar, los sicarios huyeron en una motocicleta de placas DR150.



La Policía reveló nuevos detalles sobre el doble homicidio de Karen Valentina Vega y Nicol Cristina Amaya, las dos jóvenes asesinadas en Girón #VocesySonidos pic.twitter.com/1uJ6MpxsfQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 24, 2026

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alarmas sobre la disputa entre bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes en el área metropolitana, fenómeno que en los últimos años ha generado homicidios selectivos y ajustes de cuentas en municipios como Girón, Bucaramanga y Floridablanca.

Violencia en Santander: Tres hombres y dos mujeres fueron asesinados en Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja. Los hechos se presentaron en ataques de sicarios y riñas, informaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/nyBuGp3Uqz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 25, 2026

Las autoridades anunciaron que avanzan las labores de inteligencia y recolección de pruebas para esclarecer el doble crimen y dar con el paradero de los responsables.