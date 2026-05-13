Cae banda de microtráfico en San Gil; líder coordinaba venta de droga desde la cárcel

La Policía capturó a 23 presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Vetri’, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en la provincia Guanentina. Según las autoridades, la organización operaba principalmente en los municipios de San Gil, Valle de San José y Charalá, y era coordinada desde la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia, por alias ‘Savier’, considerado el cabecilla principal.

El operativo fue desarrollado entre la Policía de Santander, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Tras una investigación que se extendió durante un año y cuatro meses, las autoridades realizaron 17 diligencias de registro y allanamiento simultáneas que permitieron la captura de 22 personas por orden judicial, la aprehensión en flagrancia de otra persona y la notificación de nuevos cargos a alias ‘Savier’, quien ya se encontraba privado de la libertad.

De acuerdo con la Policía, la investigación incluyó labores de inteligencia, seguimientos, agentes encubiertos y recopilación de pruebas que permitieron identificar la forma de operación de la banda y sus redes de distribución de droga en San Gil y otros municipios de la región.

Durante los allanamientos fueron incautados más de 470 gramos de marihuana y bazuco listos para el expendio, 10 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 33 comprobantes de consignaciones realizadas a través de plataformas digitales como Nequi, elementos que, según las autoridades, evidencian el manejo financiero del microtráfico.



“Con esta operación le cumplimos a los santandereanos. Hemos propinado un golpe estructural a la cadena criminal de alias ‘Savier’, quien pretendía burlar la justicia coordinando la venta de estupefacientes desde un centro carcelario. No vamos a permitir que estos grupos afecten la tranquilidad de nuestras familias ni la seguridad de nuestros destinos turísticos”, afirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

El oficial reveló, además, que la investigación tomó fuerza luego de conocerse un posible plan para atentar contra la vida de una persona en San Gil el pasado 18 de abril. A raíz de esa información, las autoridades adelantaron un allanamiento contra alias ‘La Central’, señalado como mano derecha de alias ‘Savier’.

En esa diligencia fueron hallados un revólver calibre 38 con seis cartuchos, sustancias estupefacientes y un cuaderno con registros contables relacionados con las rentas ilícitas de la organización.

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Las autoridades también indicaron que antes de alias ‘La Central’, el negocio ilegal era manejado por alias ‘La Chile’, una mujer de nacionalidad venezolana que habría tenido diferencias con alias ‘Savier’ y posteriormente huyó hacia Venezuela. La Policía confirmó que ya solicitó circular internacional de Interpol para lograr su captura y extradición.

Otro de los hechos incluidos dentro del expediente judicial corresponde a la aprehensión, el pasado 23 de octubre, de un menor de 14 años que fue sorprendido con armas y municiones cuando, presuntamente, pretendía cometer un atentado por órdenes de alias ‘Savier’.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad para lograr este resultado.

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“Hoy podemos presentarle a toda la provincia Guanentina y a todos los sangileños este importante resultado que demuestra el trabajo de la acción unificada. Le estamos cumpliendo a los santandereanos con la seguridad y diciéndoles que no hay cabida para los delincuentes en Santander”, manifestó el funcionario.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para imputar a alias ‘Savier’ por otros delitos, entre ellos homicidio, debido a su presunta participación en hechos violentos registrados en San Gil.