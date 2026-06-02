Colapso de techo en empresa de Girón dejó tres trabajadores heridos

Una emergencia se registró este martes en el municipio de Girón, luego del colapso de una cubierta en las instalaciones de la empresa Central de Bobinados S.A.S., ubicada en el sector Palenque.

De acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal, el incidente ocurrió en la bodega 2 de la compañía, lo que obligó a la activación de los organismos de socorro para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en el lugar.

La atención fue asumida inicialmente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, que adelantó labores de rescate en altura y brindó apoyo durante la emergencia.

Como resultado del colapso de la estructura, tres trabajadores resultaron lesionados. Los afectados recibieron atención oportuna en el sitio y, posteriormente, fueron trasladados a centros asistenciales para recibir valoración médica especializada.



Una vez culminaron las labores de atención y aseguramiento de la zona, las autoridades indicaron que corresponde a la empresa adelantar la investigación del accidente laboral y efectuar el respectivo reporte ante el Ministerio del Trabajo, tal como lo establece la normativa vigente.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo y Vivienda de Girón se reiteró la importancia de que las empresas cuenten con brigadas de emergencia capacitadas y operativas, capaces de responder de manera inmediata ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los trabajadores.

La Administración Municipal también hizo un llamado al sector empresarial para fortalecer las medidas de prevención y garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, especialmente en actividades de alto riesgo como los trabajos en alturas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021.

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Las causas que provocaron el colapso de la cubierta son materia de investigación.