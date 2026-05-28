Emergencia en Floridablanca por colapso de placa en una obra: hay cinco obreros heridos

Una emergencia se registró en la tarde de este miércoles 28 de mayo en la unidad residencial Bosque Central, en Floridablanca, luego de que una placa de concreto colapsara sobre varios trabajadores que adelantaban labores de construcción en el conjunto residencial.

De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, el llamado de emergencia fue recibido hacia la 1:15 de la tarde, alertando sobre un colapso estructural con personas atrapadas en la obra.

Carlos Portilla, integrante del organismo de socorro, explicó que de manera inmediata fueron activadas las estaciones de Zona Franca y Cañaveral, que desplazaron al sitio máquinas de rescate y personal especializado en búsqueda y salvamento.

“Se observa parte del colapso estructural de una loza que estaban fundiendo y personas alteradas porque al interior de este habían dos personas atrapadas. Inmediatamente con el equipo especializado de búsqueda y rescate se procede a hacer la búsqueda de estas personas y la remoción de algunos elementos estructurales y escombros para extraerlas”, señaló Portilla.



Emergencia en obra de construcción de apartamentos en Floridablanca deja cinco personas heridas. Una placa de concreto cayó sobre los obreros, según el reporte preliminar.



La obra está ubicada frente a la clínica Foscal. #VocesySonidos pic.twitter.com/hwRu8om9K7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 28, 2026

En total, cinco obreros resultaron lesionados y fueron evacuados por los organismos de socorro hacia la clínica Foscal, ubicada frente al lugar de la emergencia, donde reciben atención médica.

Según el reporte preliminar de Bomberos, uno de los trabajadores presentaba una fractura expuesta y todos fueron estabilizados antes de ser trasladados al centro asistencial.

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“Afortunadamente, por la rápida reacción, se logran extraer estas personas estabilizadas y trasladarlas inmediatamente al centro asistencial”, agregó el vocero.

La atención de la emergencia contó con la participación de tres máquinas y 12 unidades bomberiles. Posteriormente, las autoridades realizaron el acordonamiento de la zona y entregaron recomendaciones de seguridad a la brigada de la obra para evitar nuevos incidentes.

Las causas del colapso de la estructura son materia de investigación.