Juez ordena a la Alcaldía de Girón intervenir montaña que amenaza con caer sobre un barrio

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga ordenó a la Alcaldía de Girón adoptar medidas urgentes para mitigar el riesgo de deslizamiento que amenaza a decenas de familias del barrio Marianela, en la parte baja de esa población, tras decretar una medida cautelar dentro de una acción popular presentada por un habitante del sector.

La decisión judicial obliga a la administración municipal a elaborar, en un plazo de diez días, un informe técnico que identifique los riesgos de posibles movimientos en masa y determine las acciones necesarias para reducir la amenaza que representa la montaña colindante con varias viviendas del barrio.

Además, el juez ordenó que, una vez realizado el estudio, el municipio implemente en un término de 15 días las medidas temporales de mitigación que sean necesarias para proteger a la comunidad, entre ellas, señalización preventiva y otras acciones que permitan disminuir el riesgo mientras se adopta una solución definitiva.

La medida fue adoptada tras una acción popular interpuesta por el ciudadano Haroldo Antonio Linero Pérez, quien advirtió sobre el peligro que enfrentan los habitantes debido a la inestabilidad de un talud ubicado junto a varias viviendas del sector.



Según la demanda, el problema se originó por la construcción inconclusa de un muro de contención que comenzó en 2020 con el objetivo de estabilizar la montaña. Sin embargo, la obra habría sido abandonada en 2022 sin cubrir la totalidad del área afectada, situación que, de acuerdo con el accionante, ha permitido que continúe el deterioro del terreno.

"En el sector hay desprendimientos constantes de tierra, rocas y material vegetal, así como grietas en viviendas, daños por humedad y afectaciones en la infraestructura del barrio", señala el documento.

Los habitantes han manifestado que cada temporada de lluvias incrementa el riesgo de deslizamientos, generando temor entre las familias que viven al pie de la montaña. Incluso, algunas viviendas ya presentan afectaciones estructurales y los residentes aseguran que los movimientos del terreno son cada vez más frecuentes.

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"Vemos como este sector del barrio Marinela se está viendo afectado por el deslizamiento de la montaña cuando allí ya se habían hecho algunas obras de mitigación supuestamente y hoy vemos que parte de dichas obras nunca fueron concluidas y se perdieron los recursos. Gracias a Dios el juzgado nos da la posibilidad de una medida cautelar para que se solucione dicho problema de forma provisional mientras se dicta sentencia", señaló Marcos Velásquez, veedor.

Al analizar las pruebas presentadas, el juez concluyó que existe un riesgo real e inminente para la integridad de las personas que habitan en la zona y consideró necesario ordenar medidas cautelares preventivas mientras avanza el proceso judicial que busca establecer responsabilidades y definir una solución de fondo para la problemática.