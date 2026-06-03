JetSmart conecta a Bogotá con la 'Ciudad Bonita', la entrada al segundo cañón más grande del mundo

JetSmart puso en operación una nueva ruta directa entre Bogotá y Bucaramanga con 14 frecuencias semanales y más de 5.200 sillas disponibles, una apuesta con la que busca impulsar los viajes hacia Santander, departamento donde se encuentra el Cañón del Chicamocha, considerado el segundo cañón más grande del mundo.

La nueva ruta fue presentada en alianza con Despegar y Aeropuertos de Oriente, entidades que destacaron el potencial turístico y económico de Santander como uno de los departamentos con mayor crecimiento en materia de turismo interno durante los últimos años.

Según explicó Mario García, country manager de JetSMART en Colombia, la apertura de esta conexión hace parte de la estrategia de expansión de la compañía en el país y busca responder a las necesidades de movilidad de las regiones.

Bucaramanga Foto: AFP

“Bucaramanga es una ciudad estratégica para nuestra red y un claro ejemplo del potencial que tienen las regiones cuando se integran a una oferta aérea más competitiva y accesible”, señaló el directivo.



Además de conectar directamente a ambas ciudades, la operación permitirá que viajeros procedentes de Bucaramanga puedan enlazarse a través de Bogotá con destinos nacionales como Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, Montería y San Andrés.

¿Por qué Bucaramanga gana protagonismo en el turismo colombiano?

La apuesta de JetSMART coincide con un aumento en el interés de los viajeros por Santander. De acuerdo con cifras reveladas por Despegar, la demanda hacia Bucaramanga ha crecido un 33 % durante 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

La capital santandereana se ha consolidado como un destino que combina naturaleza, gastronomía, cultura y turismo de aventura. Su ubicación estratégica permite acceder a algunos de los principales atractivos del departamento, especialmente al imponente Cañón del Chicamocha.

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Para Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia, el crecimiento del destino responde a la búsqueda de experiencias auténticas por parte de los viajeros nacionales.

“La apertura de esta ruta es una gran noticia para los viajeros y para el desarrollo turístico de Santander”, afirmó el ejecutivo.

Cañón del Chicamocha Foto: AFP

¿Qué lugares recomiendan visitar en Santander?

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Algunas de las experiencias más buscadas por quienes visitan la región son:



Recorridos en parapente desde Ruitoque, uno de los puntos más reconocidos para deportes de aventura.

Visitas gastronómicas a Floridablanca, famosa por sus tradicionales obleas.

Recorridos por el Cañón del Chicamocha y su sistema de teleférico.

Caminatas y actividades de naturaleza en municipios patrimoniales como Barichara y Guane.

Expediciones hacia el Páramo de Santurbán.

Estas actividades hacen parte de la oferta turística que ha convertido a Santander en uno de los departamentos con mayor atractivo para viajeros nacionales.

Con motivo de la inauguración de la ruta, las compañías anunciaron beneficios temporales para los viajeros.

Entre ellos se encuentran descuentos del 10 % en la compra de tiquetes para clientes de Banco de Occidente y Global66, así como facilidades de financiación para alojamiento en hoteles aliados.

Despegar también destacó que los paquetes turísticos que integran vuelo, hospedaje y actividades pueden representar ahorros frente a la contratación individual de cada servicio.

¿Cómo va el crecimiento de JetSMART en Colombia?

La aerolínea completa dos años de operaciones en el país y actualmente se ubica entre los principales operadores del mercado doméstico colombiano.

La compañía conecta 11 destinos nacionales mediante 21 rutas internas y opera una flota regional compuesta por aeronaves Airbus A320neo y A321. Además, mantiene una alianza con American Airlines que permite a los pasajeros acumular y redimir millas a través del programa AAdvantage.