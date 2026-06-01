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Racha de accidentes deja dos personas muertas en Girón: ciclista, entre las víctimas

Estos dos nuevos siniestros vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad vial en el área metropolitana.

accidente ciclista.jpg
Accidente de ciclista en Girón
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Como una jornada trágica en las vías del área metropolitana de Bucaramanga fue catalogado el último fin de semana, luego de que dos personas perdieran la vida en hechos ocurridos en Bucaramanga y Girón.

La primera víctima fue identificada como Carlos Eduardo Camacho Pinto, de 59 años, quien falleció tras verse involucrado en un accidente de tránsito entre una bicicleta y una motocicleta en la mañana del domingo 31 de mayo. El siniestro ocurrió sobre la vía que comunica a Girón con Bucaramanga, en inmediaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, las circunstancias del choque son materia de investigación para establecer responsabilidades. Con este caso, la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en Bucaramanga durante 2026 asciende a 27 personas.

El segundo hecho se registró en el municipio de Girón, frente a la sede del Sena, donde un guarda de seguridad perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo. Según el reporte preliminar de las autoridades, el conductor involucrado fue detenido posteriormente en la vía que conduce hacia Bucaramanga.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del conductor en este caso.

Estos dos nuevos siniestros vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad vial en el área metropolitana, donde las autoridades han reiterado el llamado a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones para respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos preventivos en las vías.

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