Concejo aprobó empréstito por $ 500.000 millones para nueva obras en Bucaramanga

La iniciativa, impulsada por el alcalde Cristian Portilla, busca destrabar proyectos que durante años fueron planeados para la ciudad, pero que nunca lograron ejecutarse, pese al crecimiento acelerado de Bucaramanga y al aumento de los problemas de movilidad.

"Hoy Bucaramanga da un paso firme hacia su transformación. El Concejo aprobó el proyecto de financiamiento que nos permitirá ejecutar grandes obras para el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad. Esto no es un gasto, es una inversión estratégica que mejorará la movilidad y la calidad de vida de todos los bumangueses", afirmó el mandatario.

Entre los proyectos más importantes que serán financiados con estos recursos se encuentran:



La construcción del intercambiador vial de la carrera Novena con calle 45, una de las obras más esperadas para descongestionar este corredor estratégico de la ciudad.

La ampliación de la vía 2W en el sector del Mutis, que permitirá mejorar la conexión vial en el occidente de Bucaramanga y facilitar el acceso hacia zonas de desarrollo y actividad comercial.

La modernización integral de la red semafórica, una infraestructura que lleva más de cuatro décadas sin una renovación estructural completa y que presenta constantes fallas por obsolescencia tecnológica.

La implementación de una central inteligente de tráfico, que permitirá monitorear y gestionar la movilidad en tiempo real mediante herramientas tecnológicas.

Según la Alcaldía, estas intervenciones buscan reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la circulación vehicular y fortalecer la competitividad de la capital santandereana.

Desde la Administración Municipal señalaron que muchos de estos proyectos fueron diseñados hace cerca de 20 años, pero las decisiones para ejecutarlos se fueron aplazando mientras la ciudad crecía y aumentaban los problemas de movilidad.



"Hoy no estamos hablando solamente de obras. Estamos hablando de empezar a cerrar una deuda histórica con la ciudad y con miles de ciudadanos que llevan años esperando soluciones reales de movilidad, conectividad y modernización urbana", aseguró John Manuel Delgado, asesor de gobernanza.

La Alcaldía sostuvo que el objetivo es recuperar la capacidad de transformación urbana de Bucaramanga y avanzar hacia un modelo de ciudad más moderna, organizada y competitiva.

Uno de los principales argumentos de la Administración para impulsar el empréstito es el impacto que las obras tendrían en la calidad de vida de los habitantes.

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De acuerdo con el alcalde Cristian Portilla, las inversiones permitirán disminuir los tiempos perdidos en congestiones vehiculares y mejorar la productividad de la ciudad.

"Los ciudadanos van a notar un cambio real en su día a día: menos tiempo en trancones y más tiempo para sus familias. Estamos tomando decisiones responsables para resolver problemas históricos de movilidad y proyectar a Bucaramanga como una ciudad moderna y competitiva", afirmó.

Con la aprobación del empréstito, la Alcaldía iniciará ahora los trámites para estructurar y poner en marcha los proyectos, que marcarán una de las mayores apuestas de infraestructura vial y modernización urbana de los últimos años en Bucaramanga.