Maquinaria ya trabaja para recuperar paso entre San Vicente y Bucaramanga tras lluvias

La Alcaldía de San Vicente de Chucurí inició los trabajos con maquinaria amarilla para recuperar la movilidad en el sector conocido como Náutica, sobre la vía que comunica al municipio con Bucaramanga, luego de que un nuevo hundimiento de la banca se registrara tras las fuertes lluvias.

La emergencia se presentó en un tramo que desde hace varios meses viene evidenciando problemas de estabilidad y que, nuevamente, sufrió afectaciones por las precipitaciones, generando serias dificultades para el tránsito de ambulancias, vehículos de transporte intermunicipal y camiones de carga.

El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar San Miguel, informó que, aunque se trata de una vía departamental ubicada en jurisdicción del municipio de Girón, la administración municipal decidió intervenir para evitar el aislamiento de la población y garantizar la conectividad con el área metropolitana de Bucaramanga.

“Con las lluvias se presentó nuevamente un hundimiento fuerte de la banca y prácticamente no había paso. Por eso dispusimos maquinaria del municipio para habilitar de manera provisional la transitabilidad mientras se adelantan otras acciones”, explicó el mandatario.



Según indicó, la emergencia obligó a suspender temporalmente labores programadas en otros sectores del municipio para concentrar los esfuerzos en la atención de este punto crítico, considerado uno de los más importantes para la movilidad de los habitantes de San Vicente de Chucurí.

La administración municipal también solicitó apoyo a la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo, así como a empresarios de la región, con el propósito de coordinar una intervención conjunta que permita estabilizar el terreno y reducir los riesgos para quienes transitan por el corredor vial.

San Miguel señaló que una de las alternativas que se estudian es la construcción de una variante provisional en una zona más estable del terreno, con el fin de garantizar el paso mientras se gestionan recursos para una solución definitiva.

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“Nosotros no podemos esperar uno o dos años a que llegue una solución estructural. Tenemos que actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad de las personas y mantener la conectividad del municipio”, manifestó.

Mientras avanzan las labores de recuperación, las autoridades recomendaron a los viajeros evitar desplazamientos innecesarios por la zona y solicitaron a los conductores de vehículos de carga pesada abstenerse de utilizar este corredor vial hasta que se estabilicen las condiciones del terreno.