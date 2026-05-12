Demuelen 16 casas abandonadas en San Vicente de Chucurí tras años de riesgo por invierno

La Alcaldía de San Vicente de Chucurí inició la demolición de 16 viviendas abandonadas en un sector históricamente afectado por emergencias invernales y avenidas torrenciales, con el objetivo de reducir riesgos para la comunidad y recuperar una zona considerada de alta vulnerabilidad.

La intervención se adelanta con maquinaria pesada y hace parte de un proceso que, según las autoridades municipales, tomó cerca de un año debido a los trámites legales relacionados con la propiedad privada de los inmuebles.

Duván Argüello, coordinador de Gestión del Riesgo del municipio, explicó que el sitio es ampliamente conocido por los habitantes de la población y durante años tuvo diferentes usos y problemáticas sociales.

“Para muchos fue sitio de esparcimiento y diversión; para otros, sitio de lenocinio, escondite o actividades ilícitas. Además, este sector ha sido impactado varias veces por avenidas torrenciales, deslizamientos y olas invernales que incluso dejaron víctimas mortales y familias damnificadas”, señaló el funcionario.



Argüello indicó que las viviendas estaban deshabitadas desde hacía varios meses luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias, y afirmó que la demolición busca prevenir nuevas tragedias ante posibles emergencias naturales.

El coordinador agregó que la administración municipal trabajó de manera articulada con las oficinas de Planeación, Infraestructura, Inspección de Policía y Gestión del Riesgo para cumplir con todos los requisitos jurídicos antes de intervenir el predio.

