Emergencia por lluvias en Santander: cierran vía San Vicente de Chucurí–Bucaramanga

Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos provocaron múltiples emergencias en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, dejando más de 50 viviendas afectadas, interrupciones en el servicio de energía eléctrica y graves daños en la infraestructura vial.

La situación más crítica se registra en el sector Náutica, donde un hundimiento de la calzada obligó al cierre de la vía que comunica a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga. Las autoridades adelantan la evaluación de los daños y monitorean la estabilidad del terreno para evitar nuevos incidentes.

De acuerdo con los reportes oficiales, las veredas La Granada, La Colorada, Santa Rosa, La Primavera, La Pradera y La Esmeralda fueron las más afectadas por el fenómeno climático. Los fuertes vientos ocasionaron daños en cubiertas y techos de más de 50 viviendas, mientras que las afectaciones en las redes de distribución provocaron cortes del servicio de energía en varios sectores rurales.

A esta hora las autoridades de San Vicente de Chucurí realizan un censo de los daños por un fuerte vendaval. Reportan viviendas destechadas, caída de árboles, redes eléctricas y derrumbes en la vía a Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/kjOi5qdofF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 3, 2026

Asimismo, se reportó hundimiento y pérdida de banca en la vía Lisboa–San Vicente de Chucurí, situación que genera riesgos para la movilidad y mantiene en alerta a las autoridades locales.



La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander informó que la Sala de Crisis permanece en comunicación permanente con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar las labores de monitoreo, evaluación y atención de las emergencias.

Cerrada la vía que comunica a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga tras el hundimiento de la calzada en el sector 'Náutica'. Reportan que más de 50 viviendas resultaron afectadas por un vendaval en 9 veredas de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/XbWAT4gqYB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 3, 2026

Mientras los organismos de socorro atienden las afectaciones en San Vicente de Chucurí, durante la noche de este martes se reportaron tormentas eléctricas en municipios como Betulia, El Carmen de Chucurí, Lebrija y sectores cercanos a San Vicente, aumentando el riesgo de nuevas emergencias por crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la infraestructura.

Santander atraviesa una temporada de lluvias que ha generado múltiples emergencias en distintas provincias del departamento. Las autoridades han reiterado el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación de riesgo, evitar transitar por zonas afectadas por deslizamientos y atender las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo mientras continúan las precipitaciones.