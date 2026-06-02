Desapareció adolescente de 16 años en Bucaramanga: activan alerta rosa

Las autoridades activaron la alerta rosa para dar con el paradero de Diego David Pico Cala, un adolescente de 16 años que fue reportado como desaparecido el pasado 1 de junio de 2026 en la ciudad de Bucaramanga.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y la información suministrada por las autoridades, el joven fue visto por última vez en el sector del Colegio INEM, sede A, en el barrio Provenza.

Familiares de un estudiante del colegio Inem de Bucaramanga denunció que el menor de 16 años desapareció el lunes 1 de junio cuando estaba en el barrio Provenza. Piden ayuda a la comunidad y autoridades para su búsqueda #MañanasBlu pic.twitter.com/uTpWosWxTb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 2, 2026

Según el reporte oficial, Diego David Pico Cala tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,83 metros, pesa cerca de 63 kilogramos, tiene cabello castaño oscuro, ojos cafés y rostro ovalado. Como señal particular, porta brackets de color azul oscuro.



Al momento de su desaparición vestía un polo blanco con estampado, jean azul claro y tenis blancos.

Reporte desaparecido Fiscalía. Suministrada.

La investigación quedó registrada bajo el número SIRDEC 2026D004249, mientras que la denuncia fue asumida por las autoridades competentes para adelantar la búsqueda del menor.

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La madre de Diego David Pico Cala autorizó la divulgación de sus datos e imagen con el fin de ampliar la difusión del caso y facilitar su pronta ubicación.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita establecer su paradero. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse a la línea 317 575 4966 o a la Línea 123 de la Policía Nacional.

Cualquier información puede ser clave para que Diego David regrese con su familia.