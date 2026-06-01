MOE recibió 319 denuncias electorales y reportó recuentos de votos en el 21 % de las mesas

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su informe final de la primera vuelta presidencial con un balance de 319 reportes de presuntas irregularidades provenientes de 85 municipios y 27 departamentos del país.

Destacó que ninguno de los 13.471 puestos de votación habilitados fue cerrado o trasladado por razones de orden público.

El documento, elaborado con información consolidada hasta las 6:00 de la tarde, incluyó reportes recibidos durante el cierre de las urnas y un balance preliminar del cierre de mesas basado en información aportada por el 70 % de su equipo de observación.

Según la observación electoral, el 21 % de las mesas registró solicitudes de recuento físico de votos por parte de testigos electorales, y en el 12 % fue necesario realizar procesos de nivelación de votos, situación que la MOE señaló como un indicador para reforzar la capacitación de jurados. Además, indicó que el 80 % de los formularios E-14 fue diligenciado sin tachaduras ni enmendaduras.



Las denuncias ciudadanas se concentraron en problemas en puestos de votación (29 %), irregularidades en la función pública y actuación de jurados (24 %), presuntas afectaciones a la libertad del voto, compra de sufragios y constreñimiento (20 %), y propaganda política prohibida durante la jornada (19 %).

Bogotá e Ibagué (Tolima) acumularon la mayor parte de los reportes, seguidas por Medellín (Antioquia), Valledupar (Cesar), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Pasto (Nariño) y varios municipios de Boyacá.

En materia de orden público, la organización reportó enfrentamientos entre grupos armados en el corregimiento de Filo Gringo, en El Tarra (Norte de Santander); la activación de un artefacto explosivo en zona rural de El Paujil (Caquetá); restricciones a la movilidad atribuidas a grupos armados en Nariño, y daños a formularios E-14 ocasionados por dos hombres en un puesto de votación de la vereda La Angalia, en Tibú (Norte de Santander).

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Aunque no hace parte del informe de la MOE, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó sobre un enfrentamiento entre la fuerza pública y el Clan del Golfo en la frontera con Valle del Cauca, sin afectación a puestos de votación. También reportó fallas de energía y conectividad derivadas de las lluvias en el departamento.

La MOE documentó siete casos de presuntos tratos irrespetuosos contra personas trans en Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), Bucaramanga (Santander) y Barranquilla (Atlántico). Además, señaló que el 60 % de los puestos observados no tenía visibles los códigos QR con información sobre derechos de personas trans y personas con discapacidad, mientras que el 17 % presentaba dificultades de movilidad para esta última población.

La organización recordó que los resultados del preconteo tienen carácter informativo y que los resultados oficiales serán definidos durante los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras.