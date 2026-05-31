¿Puede cambiar el puesto de votación para elecciones de segunda vuelta? Esto dice la Registraduría

Colombia vivió una jornada electoral en la que casi 24 millones de personas salieron a votar de las más de 41 millones habilitadas para hacerlo. Ahora Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella disputarán la segunda vuelta para elegir el próximo Presidente.

Sin embargo, ninguno de los aspirantes logró superar el 50 % de los votos válidos, requisito necesario para ganar en primera vuelta. Por esta razón, el proceso electoral avanza a segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, en la que se enfrentarán los dos candidatos más votados:



Abelardo de la Espriella, quien obtuvo cerca del 44 % de los votos .

. Iván Cepeda, con alrededor del 40 % de los votos.

Ante este nuevo escenario, han surgido dudas entre los ciudadanos, especialmente sobre si es posible cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial.

¿Se puede cambiar el puesto de votación para segunda vuelta?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la segunda vuelta hace parte de la misma contienda electoral, por lo que se mantienen las mismas condiciones logísticas definidas desde antes de la primera jornada.



Esto incluye el censo electoral, los puestos de votación y la asignación de mesas, que no pueden modificarse en esta etapa del proceso.

Además, la entidad explicó que el plazo para inscribir la cédula o solicitar cambios en el puesto de votación era hasta el 31 de marzo, fecha en la que se cerró el censo electoral.

Asimismo, la entidad manifestó que cualquier tipo de modificación afectaría la logística electoral como la ubicación de mesas y designación de jurados, pues lo anterior se organiza con base en esa información.

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En consecuencia, los ciudadanos deberán votar en el mismo lugar asignado para la primera vuelta presidencial.

Por ello, la recomendación de las autoridades es consultar con anticipación el puesto de votación asignado y acudir con la cédula original el día de la elección, para ejercer el derecho al voto sin contratiempos.

La segunda vuelta será decisiva para definir al próximo presidente de Colombia; en la segunda vuelta cada voto contará para determinar el futuro político del país.