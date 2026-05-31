Expresidente Uribe reconoce derrota en elecciones y se suma a De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo. Reconoció que perdieron en las urnas con la candidatura de Paloma Valencia y, asimismo, comunicó su apoyo a Abelardo De La Espriella.

En su mensaje publicado en redes sociales, Uribe asumió la responsabilidad de la derrota en las urnas con Valencia y enfatizó que ella será una líder con vigencia para el futuro.

Uribe apoyará a De La Espriella

El exmandatario también afirmó que cumplirá su palabra y, por ende, apoyará con su voto y respaldará en esta carrera electoral a De La Espriella, el abogado que, sorprendentemente, ganó la primer vuelta con más de 10.3 millones de sufragios.

"Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero", escribió el expresidente en su cuenta de X.



Palabras del expresidente Álvaro Uribe:



Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia.



Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 31, 2026

Mensaje contra Cepeda y Petro

Como ha sucedido en las últimas semanas de campaña electoral, Álvaro Uribe envió un fuerte mensaje al proyecto político de Gustavo Petro y que podría continuar con el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Afirmó que si el país elige como presidente al senador de izquierda, Colombia se convertiría en "una sucursal del chavismo".

"Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas", agregó el exmandatario.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Fotos: EFE.

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La segunda vuelta entre De La Espriella y Cepeda será el 21 de junio. Ambos candidatos acumularon más del 80 % de los votos de este domingo; el abogado con más de 10 millones de electores y el senador superó el 9.6 sufragios.