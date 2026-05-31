Abelardo De La Espriella reacciona a su victoria en primera vuelta y se prepara para la segunda

Abelardo De La Espriella celebró este domingo su triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 y comenzó a trazar el camino hacia la segunda vuelta, en la que se enfrentará al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Con más del 99 % de las mesas informadas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria se convirtió en el aspirante más votado de la jornada electoral, superando las expectativas de la mayoría de encuestas publicadas durante la campaña.

El mensaje de Abelardo De La Espriella tras los resultados

Minutos después de conocerse los resultados preliminares, De La Espriella publicó un mensaje dirigido a sus seguidores en el que agradeció el respaldo recibido en las urnas y convocó a preparar la campaña para la segunda vuelta presidencial.

"Más de 10 millones de colombianos confiaron en El Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo", expresó el candidato.



Asimismo, aseguró que los resultados representan una victoria para los ciudadanos que, según dijo, se sienten alejados de la política tradicional y prometió mantener su estrategia de cara a la definición presidencial del próximo 21 de junio.

"En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los nunca. De los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro", manifestó.

Así quedaron los resultados de la primera vuelta

Según los datos divulgados por la Registraduría Nacional con el 99.74 % de las mesas contabilizadas, Abelardo De La Espriella obtuvo 10.3 millones de votos, equivalentes al 43,74 % de los sufragios.

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Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 9,6 millones de votos, correspondientes al 40,91 % del total escrutado.

Al no superar ninguno de los dos candidatos el umbral de la mitad más uno de los votos válidos, la elección presidencial deberá definirse en una segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.



Abelardo De La Espriella: 10.316.370

Iván Cepeda: 9.656.799

Paloma Valencia: 1.633.217

Sergio Fajardo: 1.005.392

Claudia López: 224.730

Santiago Botero: 205.627

Mauricio Lizcano: 53.701

Miguel Uribe Londoño: 28.550

Sondra Macollins: 19.815

Roy Barreras: 14.081

Carlos Caicedo: 12.659

Gustavo Matamoros: 5.607

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda // Foto: AFP

La sorpresa de la jornada electoral

El resultado de De La Espriella fue una de las principales sorpresas de la jornada. Durante gran parte de la campaña, las encuestas ubicaron al candidato detrás de Iván Cepeda en intención de voto, aunque siempre dentro del grupo de aspirantes con mayores posibilidades de avanzar al balotaje.

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Finalmente, el abogado y empresario no solo consiguió el paso a la segunda vuelta, sino que terminó encabezando el escrutinio preliminar.

Su campaña estuvo marcada por propuestas enfocadas en la seguridad, el fortalecimiento de la fuerza pública, la reducción del tamaño del Estado y una fuerte oposición a las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Tras conocerse los resultados de la primera ronda, la atención política se concentra ahora en los movimientos que realizarán De La Espriella e Iván Cepeda para atraer a los votantes de los candidatos que quedaron fuera de competencia.

Uno de los focos estará puesto en el electorado de Paloma Valencia y Sergio Fajardo, que terminaron en tercer y cuarto lugar, y cuyo respaldo podría resultar determinante para cualquiera de los dos finalistas.