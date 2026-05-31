Así celebró Abelardo De La Espriella la victoria en primera vuelta de elecciones presidenciales

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella celebró su paso a la segunda vuelta tras dar la sorpresa en las elecciones en Colombia. En un video publicado en redes sociales, se observó al líder del movimiento Defensores de la Patria con la camiseta de la Selección Colombia, abrazando a su familia, allegados y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Con el 99,70 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional, De la Espriella superó las proyecciones de las encuestas al alcanzar 10 millones de votos (43,73 %). Al no obtener la mitad más uno de los sufragios necesarios, disputará el cargo con el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien obtuvo el segundo lugar con 9,6 millones de papeletas (40,91 %).

La jornada electoral relegó a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, al tercer puesto con 1,6 millones de sufragios (6,92 %), un resultado inferior al de las encuestas y a los 3,2 millones que obtuvo en la consulta de marzo. El cuarto lugar fue para Sergio Fajardo con 992.510 votos (4,25 %), seguido por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien cerró con 221.058 apoyos (0,95 %).

Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia

La elección definitiva para definir el próximo mandatario del país se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Los ciudadanos tendrán tres semanas para evaluar las propuestas de los dos aspirantes que lograron superar la primera ronda electoral de este domingo.



Resultados de las elecciones presidenciales en Colombia

De acuerdo con el preconteo oficial de la Registraduría Nacional, sobre un total de 122.020 mesas dispuestas, el panorama de votación consolidó el giro en los apoyos de centro y derecha, configurando el escenario final entre el movimiento Defensores de la Patria y el Pacto Histórico:

