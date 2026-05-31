Resultados Paloma Valencia, elecciones presidenciales Colombia 2026: cuántos votos ha sacado

Paloma Valencia pone a prueba este domingo el respaldo electoral que consiguió durante la campaña presidencial, mientras avanzan los primeros reportes del escrutinio de las elecciones presidenciales de Colombia 2026.

La Registraduría Nacional comenzó la divulgación de los boletines oficiales con los resultados preliminares de la primera vuelta, proceso que definirá quiénes seguirán en carrera por la Presidencia de la República.

¿Cuántos votos lleva Paloma Valencia?

Paloma Valencia registra los siguientes resultados preliminares:



Votos obtenidos: 3.166

Porcentaje: 6,00 %

Mesas informadas: 1.218

Los resultados son preliminares y están sujetos a actualización por parte de la Registraduría Nacional.

¿Quién es Paloma Valencia?

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Paloma Valencia es una abogada, filósofa y senadora que ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en el partido Centro Democrático, colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe.

Nacida en Popayán en 1978, Valencia llegó a la contienda presidencial después de más de una década en el Congreso de la República, donde se convirtió en una de las figuras más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Su historia familiar ha estado ligada a la vida pública colombiana. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y también tiene vínculos familiares con Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes.

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Antes de aspirar a la Presidencia, fue elegida senadora en tres periodos consecutivos y participó activamente en debates relacionados con seguridad, economía, instituciones y funcionamiento del Estado.

Candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: EFE.

Las propuestas de Paloma Valencia para la Presidencia

Durante la campaña presidencial, Valencia presentó una plataforma enfocada en seguridad, crecimiento económico, salud y lucha contra la corrupción.

Uno de los pilares de su programa fue la propuesta de reemplazar la política de "paz total" por una estrategia de "seguridad total", basada en el fortalecimiento de la fuerza pública y una mayor presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia.

También planteó medidas para enfrentar los problemas del sistema de salud, impulsar la economía mediante incentivos a la inversión privada y revisar la política energética para evitar riesgos de desabastecimiento.

En materia de transparencia, propuso fortalecer los mecanismos de control y sanción contra actos de corrupción dentro de las entidades públicas.

Uno de los mensajes centrales de la campaña de Paloma Valencia fue su aspiración de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Colombia.

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La candidata defendió que su experiencia legislativa y su trayectoria política le permiten combinar propuestas de seguridad, disciplina fiscal y desarrollo económico con una visión de consenso y diálogo entre distintos sectores del país.

Para la Vicepresidencia eligió a Juan Daniel Oviedo, economista y exdirector del DANE, quien se sumó a la campaña con el objetivo de atraer votantes independientes y sectores de centro.