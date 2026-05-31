Elecciones presidenciales primera vuelta EN VIVO: siga el minuto a minuto de las votaciones

La jornada electoral de este domingo 31 de mayo ya está en marcha en todo el país. Desde las 8:00 de la mañana están habilitadas las mesas de votación para que millones de colombianos ejerzan su derecho al voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar en estos comicios, considerados uno de los eventos democráticos más importantes del año.

A lo largo de la jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregará reportes sobre la instalación de mesas, el avance de la votación y la participación de los electores, mientras que las autoridades monitorean posibles novedades en los puestos de votación.