A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo

Este domingo 31 de mayo, millones de colombianos tendrán la responsabilidad de salir a elegir quién será el próximo presidente de Colombia y quién sucederá a Gustavo Petro.

De acuerdo con lo confirmado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada arrancará desde las 8:00 de la mañana y todos los ciudadanos registrados en el censo electoral podrán acudir a su puesto y mesa de votación para decidir el futuro del país.

¿A qué hora inician y terminan las votaciones en Colombia?

De acuerdo con lo revelado por el registrador nacional, Hernán Penagos, las urnas abrirán desde las 8:00 de la mañana, siendo esta la hora en la que los ciudadanos podrán empezar a elegir a su próximo presidente. Por su parte, a las 4:00 de la tarde se cerrarán las urnas para dar paso al conteo de votos que definirá dos escenarios: el próximo presidente o los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta.



Registrador Hernán Penagos. Foto: Registraduría

¿A qué hora se conocerá el ganador de las elecciones?

Las elecciones de este 31 de mayo de 2026 presentan dos escenarios posibles: la elección del presidente de Colombia o la definición de los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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De ese modo, el registrador nacional, Hernán Penagos, reveló que las tendencias de los resultados empezarán a conocerse aproximadamente dos horas y media después del cierre de las urnas.

"Nosotros calculamos que pasadas dos horas y media tendremos datos muy concluyentes de cómo han votado los colombianos, quiénes obtienen las principales votaciones y si hay segunda vuelta o no en nuestro país", señaló Hernán Penagos.

Por lo tanto, sobre las 6:30 de la tarde, Colombia conocerá quién será su nuevo presidente en caso de que algún candidato supere el 50 % de los votos. Si no se alcanza ese margen, se conocerá quiénes avanzarán a la segunda vuelta.

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Cabe recordar que, si ningún aspirante logra la mayoría de votos exigida por la Constitución, serán los dos candidatos con la mayor votación quienes se enfrenten en una segunda vuelta.

Elecciones 2026: ¿qué pasa si son las 4:00 de la tarde y no he votado?

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido clara en indicar que las urnas de votación cerrarán a las 4:00 de la tarde. De hecho, Hernán Penagos ha reiterado que después de esa hora no se podrá votar, a menos que el proceso ya haya sido iniciado ante el jurado de votación.

"No hay ninguna excepción. Una vez llegan las 4 de la tarde, generalmente suenan las sirenas en los diferentes municipios de Colombia. Aquel que haya entregado la cédula de ciudadanía al jurado de votación es el único que puede terminar de votar porque ya inició el proceso. Es decir, ya le están registrando su cédula. Quienes sigan en la fila o en la cola no pueden votar y pierden la posibilidad de ejercer su derecho", comentó el registrador nacional.