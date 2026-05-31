A qué hora cierran las urnas de votación en Colombia este domingo 31 de mayo

Millones de colombianos saldrán finalmente a las urnas este domingo 31 de mayo para elegir quién será el próximo presidente de Colombia y quién sucederá a Gustavo Petro. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada iniciará desde las 8:00 de la mañana y todos los ciudadanos registrados en el censo electoral deberán acudir a su puesto y mesa de votación para decidir el futuro del país.

Ante ello, los colombianos tendrán la responsabilidad de elegir entre Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, entre el resto de candidatos que participan en la contienda presidencial.

Por lo tanto, los ciudadanos tienen una gran tarea a la hora de elegir al candidato que, según consideren, representa la mejor opción para convertirse en el sucesor de Gustavo Petro.

¿A qué hora cierran las urnas en Colombia?

La Registraduría Nacional del Estado Civil ya confirmó que las urnas en todo Colombia abrirán desde las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde. Esa será la hora en la que concluirá la jornada electoral para dar paso al conteo de votos que definirá al próximo presidente de Colombia.

Ante ello, el registrador nacional, Hernán Penagos, ha sido enfático sobre la hora de cierre de las urnas, pues después de ese momento no se podrá votar, aunque el ciudadano permanezca haciendo fila. De hecho, únicamente podrá ejercer su derecho quien haya entregado previamente su documento de identidad al jurado de votación. Fuera de ese escenario, no podrá sufragar.

"No hay ninguna excepción. Una vez llegan las 4 de la tarde, generalmente suenan las sirenas en los diferentes municipios de Colombia. Aquel que haya entregado la cédula de ciudadanía al jurado de votación es el único que puede terminar de votar porque ya inició el proceso. Es decir, ya le están registrando su cédula. Quienes sigan en la fila o en la cola no pueden votar y pierden la posibilidad de ejercer su derecho", comentó el registrador nacional.

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Debido a ello, las autoridades recomiendan acudir temprano a los puestos de votación para evitar inconvenientes al final de la jornada electoral.

Elecciones en Colombia 2026 // Foto: AFP

Elecciones presidenciales 2026: ¿a qué hora se conocerán los resultados?

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Una de las dudas más frecuentes durante las elecciones es a qué hora se conocerá el nuevo presidente de Colombia o, en el escenario más probable, si habrá segunda vuelta. Frente a ello, el registrador nacional, Hernán Penagos, reveló que las tendencias del ganador comenzarán a conocerse aproximadamente dos horas y media después del cierre de las urnas.

"Nosotros calculamos que pasadas dos horas y media tendremos datos muy concluyentes de cómo han votado los colombianos, quiénes obtienen las principales votaciones y si hay segunda vuelta o no en nuestro país", señaló Hernán Penagos.

Es decir que, sobre las 6:30 de la tarde, se podría conocer quién es el nuevo presidente de Colombia o, en caso de que ningún candidato alcance la votación requerida, si habrá segunda vuelta y cuáles serán los aspirantes que se enfrentarán en las urnas el próximo 21 de junio de 2026.

Segunda vuelta presidencial en Colombia: lo que deben saber los votantes

Las autoridades electorales recordaron que, si ningún candidato obtiene la mayoría exigida por la Constitución, los dos aspirantes con mayor votación avanzarán a una segunda vuelta presidencial.

Por eso, la atención del país estará puesta no solo en quién lidera los resultados durante la tarde del domingo, sino también en si las cifras permiten definir un ganador en primera vuelta o si los colombianos deberán regresar a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al próximo jefe de Estado.