A qué hora empiezan las votaciones en Colombia este domingo 31 de mayo

Este domingo 31 de mayo se desarrolla una de las jornadas democráticas más importantes para Colombia: la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República o definir cuáles serán los dos candidatos que avanzarán a una eventual segunda vuelta.

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, las mesas de votación cerrarán a las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. Durante este horario, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en los puestos asignados previamente por la autoridad electoral.

Para estos comicios, la Registraduría reportó que hay 41.421.973 colombianos habilitados para votar, tanto dentro como fuera del país. Además, fueron instaladas 122.016 mesas de votación para garantizar la participación de los ciudadanos en esta jornada electoral.

¿Cuál es el horario para votar este domingo 31 de mayo?

Las urnas abrirán oficialmente a las 8:00 a. m. y permanecerán disponibles hasta las 4:00 p. m. Sin embargo, las autoridades aclararon que solo podrán votar después de las 4:00 p. m. aquellas personas cuya cédula haya sido recibida por el jurado antes del cierre de la mesa.



Así pueden votar las personas con discapacidad visual Foto: suministrada

De acuerdo con la Registraduría, una vez el reloj marque las 4:00 de la tarde se cerrarán las mesas de votación y los ciudadanos que permanezcan haciendo fila sin haber entregado previamente su documento de identidad ya no podrán sufragar.

Por esta razón, expertos en procesos electorales recomiendan acudir temprano a los puestos de votación y evitar dejar el trámite para las últimas horas de la tarde. Entre las 3:00 p. m. y las 3:30 p. m. suele registrarse una mayor afluencia de votantes, lo que podría generar filas extensas y retrasos en algunos puntos del país.

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¿Qué documento se necesita para votar?

La Registraduría recordó que el único documento válido para participar en estas elecciones es la cédula de ciudadanía. Se acepta la cédula amarilla con hologramas y también la cédula digital, ya sea en su versión física o presentada desde el dispositivo móvil.

No se permitirá votar con contraseñas, denuncios por pérdida de documentos ni otros certificados de identificación.

Cómo consultar el puesto y la mesa de votación para las elecciones presidenciales

Los ciudadanos que aún no tienen claro dónde deben sufragar pueden verificar rápidamente su puesto y mesa de votación a través de los canales oficiales habilitados por la Registraduría Nacional.

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Para consultar esta información en el portal web, siga estos pasos:



Ingresar al sitio oficial de la Registraduría Nacional. Buscar la sección correspondiente a las elecciones presidenciales. Seleccionar la opción "Puesto de votación". Digitar el número de cédula en el formulario. Consultar los datos de departamento, municipio, dirección del puesto y mesa asignada.

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otra alternativa es la aplicación móvil “aVotar”, disponible de manera gratuita en Google Play y App Store, donde también se puede verificar el lugar de votación. Las autoridades recomiendan realizar esta consulta con anticipación para evitar contratiempos durante la jornada electoral.



Recomendaciones para votar sin inconvenientes este 31 de mayo

Con el objetivo de garantizar una jornada ordenada y ágil, las autoridades electorales hicieron una serie de recomendaciones para quienes acudirán a las urnas este domingo.

Antes de salir de casa, tenga en cuenta lo siguiente:



Verificar previamente el puesto y la mesa de votación.

Llevar la cédula original, ya sea la amarilla con hologramas o la digital.

Salir con suficiente tiempo para evitar congestiones.

Consultar las rutas de transporte disponibles hacia el puesto de votación.

Mientras tanto, los jurados de votación deberán presentarse desde las 7:00 de la mañana en los puestos asignados para instalar las mesas y atender el proceso electoral hasta concluir el escrutinio y la entrega de los formularios oficiales.

La jornada de este domingo será decisiva para definir el futuro político del país y contará con la participación de más de 41 millones de colombianos convocados a ejercer su derecho al voto.