Más de 8 millones de ciudadanos en la región Caribe están habilitados para votar este domingo

Totalmente preparados ya están en la región Caribe los 2.903 puestos de votación que fueron habilitados para este domingo por la Registraduría Nacional, en busca de garantizar el derecho al sufragio de 8 millones de ciudadanos que cuentan con la habilitación para participar de las elecciones presidenciales.

Serán más de 26.000 mesas distribuidas entre municipios y corregimientos de los siete departamentos del Caribe, es decir, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Porcentajes del potencial electoral en el Caribe

Sólo Atlántico y Bolívar acumulan el 45 % del potencial electoral del Caribe. En Barranquilla y los demás municipios de este departamento se concentran 2.129.515 posibles votantes, y más de un millón de ellos mujeres: 1.102.680 para ser exactos.



Allí, fueron habilitados 345 puestos de votación y al menos 6.190 mesas en toda la jurisdicción. Asimismo, en Bolívar, 1.791.159 personas están aptas para votar en 638 puestos y 5.355 mesas.

¿Cómo está el censo electoral en el resto del Caribe?

Córdoba es el tercer departamento con más votantes habilitados (1.394.973), por lo que fueron repartidos 594 puestos y 4.180 mesas. Luego en Magdalena, podrían votar 1.089.418 habitantes en 3.228 mesas de votación.

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Luego le siguen Cesar y Sucre con 929.139 y 761.233 personas aptas para votar respectivamente. Para el primer departamento hay 300 puestos y 2.754 mesas, al tiempo que para el segundo 419 puestos y 2.347 mesas.

Finalmente, en La Guajira podrían acudir a las urnas 708.846 ciudadanos, distribuidos en 218 puestos y 2.095 mesas.