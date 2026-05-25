Santander tendrá 825 puestos de votación para elecciones presidenciales: habrá biometría

La Registraduría Nacional confirmó que en Santander ya está lista la logística para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, proceso para el cual estarán habilitados 825 puestos de votación y 5.690 mesas en todo el departamento.

El anuncio se realizó durante una jornada informativa, donde las autoridades electorales entregaron detalles sobre las garantías y preparativos para la primera vuelta presidencial.

El delegado departamental de la Registraduría, Luis Felipe Cifuentes, explicó que en Santander hay un censo electoral de 1.861.932 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 913.630 son hombres y 948.302 son mujeres.

Según indicó el funcionario, de los 825 puestos de votación dispuestos para la jornada electoral, 470 estarán ubicados en zonas rurales, 346 en sectores urbanos y nueve funcionarán en institutos penitenciarios.



Además, la entidad avanza en la capacitación de los jurados de votación. En total fueron designados 40.923 jurados en Santander y, de acuerdo con la Registraduría, cerca del 21 % de las sedes ya iniciaron el proceso de formación.

Otro de los anuncios tiene que ver con la implementación de sistemas biométricos en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja. En total, 124 puestos de votación contarán con verificación dactilar y facial para reforzar la transparencia del proceso electoral.

Frente a las alertas sobre posibles riesgos electorales en municipios como Coromoro, Charalá y zonas del Magdalena Medio, la Registraduría aseguró que se han realizado comités de seguimiento junto a las autoridades competentes para garantizar el traslado del material electoral y el normal desarrollo de las votaciones.

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“El proceso logístico se viene desarrollando de manera impecable y de acuerdo con el calendario electoral para brindarles a los ciudadanos todas las garantías y transparencia”, señaló el delegado departamental, quien además invitó a los santandereanos a participar con confianza en la jornada democrática del próximo 31 de mayo.