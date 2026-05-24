Escalada de violencia en Santander: sicariatos y riñas dejaron cinco muertos

La violencia volvió a golpear a Santander durante las últimas horas. Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo se registraron al menos cinco homicidios en Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja, en hechos relacionados con riñas y ataques sicariales.

Uno de los casos ocurrió en el sector de Morrorrico, en Bucaramanga, donde Fabián Alberto Valdivieso, de 27 años, murió tras recibir múltiples heridas con arma cortopunzante en medio de una presunta riña registrada hacia las 3:30 de la madrugada.

En el mismo hecho, una mujer de 36 años resultó lesionada con heridas superficiales. Las autoridades capturaron a un joven de 18 años y aprehendieron a un menor de 15 años, quienes presuntamente habrían compartido con la víctima antes del ataque.

Horas antes, otro crimen ocurrió en el barrio Comuneros de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Carlos Duván Prada Angarita, de 26 años, quien fue asesinado a tiros mientras se encontraba frente a una vivienda junto a otro hombre que también resultó herido.



Según la información preliminar, dos hombres en motocicleta llegaron al sitio y dispararon sin mediar palabra antes de huir. El lesionado fue trasladado al Hospital Universitario de Santander.

La madrugada violenta también dejó un doble homicidio en el barrio San Antonio del Carrizal, en Girón. Las víctimas fueron Karen Valentina Vega Peralta y Nicol Cristina Amaya Díaz, ambas de 20 años, quienes fueron atacadas a disparos por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con testigos, las jóvenes fueron perseguidas y atacadas a tiros en una vía destapada del sector. Una murió en el lugar y la otra falleció minutos después en el Hospital de Girón debido a la gravedad de las heridas.

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A estos hechos se suma un nuevo homicidio registrado en Barrancabermeja, donde un joven identificado como Henry Peña Villarreal, de 23 años y conocido como “Coco”, fue asesinado con arma de fuego en las escaleras que conectan los barrios Las Américas y Primero de Mayo.

Según versiones preliminares, el joven, quien presuntamente se dedicaba al reciclaje, fue atacado a tiros y murió en el lugar. Al sitio llegaron unidades del CTI y de la Fiscalía para realizar la inspección técnica al cuerpo e iniciar las investigaciones.

Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y demás labores judiciales para esclarecer estos hechos violentos que aumentan la preocupación por la escalada de homicidios y ataques sicariales en Santander.