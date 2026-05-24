Emergencias por lluvias y vientos huracanados dejaron daños en municipios de Santander

Las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas provocaron emergencias en varios municipios de Santander, especialmente en Lebrija y Puerto Wilches, donde se reportaron inundaciones, caída de árboles y afectaciones en viviendas.

En Lebrija, uno de los sectores más golpeados fue el barrio Campo Alegre, donde varias viviendas terminaron inundadas tras el ingreso del agua a las casas. Habitantes denunciaron que el nivel del agua subió rápidamente, causando daños en muebles, enseres y pérdidas materiales a numerosas familias.

La comunidad aseguró que zonas como Campo Alegre y El Arenal presentan inundaciones constantes cada vez que se registran fuertes aguaceros, situación que atribuyen al colapso de alcantarillas y quebradas cercanas.

Durante la emergencia también hubo cierres viales y momentos de tensión con conductores que intentaban atravesar las zonas inundadas pese a las advertencias de organismos de socorro y residentes del sector.



Además, ciudadanos pidieron mayor mantenimiento y poda de árboles ubicados cerca de vías y redes eléctricas, señalando que el crecimiento excesivo de ramas aumenta el riesgo de caída de árboles y cortes de energía durante las tormentas.

Mientras tanto, en Puerto Wilches, las fuertes lluvias acompañadas de vientos ocasionaron el levantamiento de techos y la caída de árboles en diferentes sectores del municipio.

Ante la situación, el alcalde José Elías Muñoz Pérez, junto al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la Defensa Civil, realizó recorridos por las zonas afectadas para adelantar el censo EDAN y evaluar las necesidades de las familias damnificadas.

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La administración municipal informó que continúa trabajando de manera articulada para atender la emergencia y brindar apoyo a las personas afectadas por el fenómeno natural.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma, atender las recomendaciones de los organismos de emergencia y evitar exponerse en zonas de riesgo mientras persistan las lluvias en Santander.