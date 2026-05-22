Video captó momento exacto de trágico accidente entre camión y bus en Santander

Un hecho trágico se registró en la tarde de este 21 de mayo en el departamento de Santander luego de que un camión y un bus chocaran frente a frente dejando como resultado una víctima fatal. Al sitio llegaron autoridades y miembros de Medicina Legal, mientras que los heridos fueron trasladados al centro médico más cercano.

Todo se dio en una de las principales vías del departamento, los implicados fueron un camión que manejaba Néstor Ochoa Siachoque, un conductor independiente de 65 años, que lamentablemente fue la víctima de este accidente tras impactar de manera directa con el bus intermunicipal.

El accidente se registró, según autoridades, en el kilómetro 13+635, a la altura del sector Cite de la vía Puente Nacional - San Gil, e involucró a un bus municipal de la empresa Reina, un furgón JAC y una camioneta Mazda. Además, que hubo presencia de autoridades y personal de Medicina Legal para atender esta situación.

Asimismo, Noticias Caracol reveló el video del momento exacto en que se produjo este trágico accidente. Tal como se ve en el clip, el camión fue el más afectado del choque quedando totalmente destruido en la parte delantera y causando la muerte del conductor en el sitio; además, la imprudencia la hizo el bus cuando intentó adelantar y el furgón se acercaba a toda velocidad, siendo imposible frenar a tiempo.



Johan Daniel Rodríguez Ruiz, de 18 años, quien conducía la camioneta; Sahily Antonella Mateus Vanegas, de 7 años fueron parte de los heridos, que se movilizaban en el camión en ese momento, mientras que del bus terminó lesionada Angie Natalia Rodríguez Díaz, de 26 años.

Las autoridades hicieron un llamado a conducir con prudencia y siguiendo las normas de tránsito para evitar que trágicos como este, al igual que respetar los límites de velocidad en las principales vías del departamento.