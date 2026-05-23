Solo 26 de 3.200 centros estéticos en Santander están autorizados para procedimientos

Mientras crece el auge de la medicina estética en Santander y en Colombia, también aumentan las alertas por procedimientos realizados en establecimientos que no cuentan con permisos para practicar intervenciones médicas.

El director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Ismael Estrada Caña, reveló que en el departamento existen cerca de 3.200 empresas dedicadas a actividades relacionadas con belleza y estética, pero solo 441 cuentan con habilitación para realizar tratamientos invasivos.

Según explicó el funcionario, únicamente 26 establecimientos tienen autorización para efectuar procedimientos de mayor complejidad, los cuales requieren controles especiales, registros Invima y permisos del Ministerio de Salud.

“Estas empresas tienen registros Invima para medicamentos y habilitaciones del Ministerio de Salud para este tipo de servicios. No obstante, existen muchas clínicas matriculadas que no cuentan con todos los permisos necesarios”, advirtió Estrada.



Las autoridades y expertos reiteraron el llamado a los usuarios para verificar, antes de someterse a cualquier procedimiento estético, si el lugar cuenta con las habilitaciones exigidas. Entre las recomendaciones está confirmar que el consultorio tenga las certificaciones visibles, revisar la idoneidad del profesional y establecer el nivel de riesgo del tratamiento.

Estrada señaló que los procedimientos de mayor complejidad deben realizarse en clínicas especializadas que permitan monitoreo médico permanente, debido a los riesgos que podrían presentarse, como ya ha ocurrido en casos registrados en Bogotá y otras regiones del país.

La advertencia surge en medio del aumento de ofertas de procedimientos estéticos en locales que, aunque están registrados para actividades de belleza, no tienen autorización para aplicar medicamentos inyectables ni practicar intervenciones médicas.