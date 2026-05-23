Cayó red que usaba licencias para vender chance y rifas ilegales en Santander

Cinco personas fueron capturadas en flagrancia en el municipio de El Socorro, señaladas de integrar una red que presuntamente comercializaba chance y rifas ilegales utilizando licencias de empresas legalmente constituidas como fachada para evadir los controles de las autoridades.

El operativo fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia en desarrollo de estrategias contra delitos que afectan las rentas departamentales.

Según la investigación, los capturados utilizaban permisos de apuestas legales para encubrir la venta clandestina de juegos de azar, logrando así evadir la vigilancia institucional y operar de manera irregular.

Durante el procedimiento fueron incautados 60 talonarios de chance ilegal, 120 bonos de rifas clandestinas, dos datáfonos y cinco teléfonos celulares, elementos que quedaron como material probatorio.



Las autoridades señalaron que este tipo de actividades no solo constituye un delito, sino que también afecta directamente las rentas del departamento, ya que estos recursos provienen del monopolio de juegos de suerte y azar y están destinados a financiar servicios esenciales. Al evadir los controles y tributos oficiales, estas redes reducen el dinero que se invierte en salud pública, especialmente en hospitales y atención a población vulnerable, así como en programas sociales para adultos mayores, niñez y comunidades de bajos recursos.

También impactan la inversión social en los municipios y el fortalecimiento de servicios públicos, generando un perjuicio directo a la financiación de proyectos que benefician a la ciudadanía.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, afirmó que el operativo representa un golpe a las estructuras que se lucran de manera ilegal con este tipo de actividades.

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“Es lamentable que estas personas, utilizando fachadas y licencias legales, dinamizaran esta actividad clandestina. Continuaremos con estos operativos e invitamos a la ciudadanía a comprar únicamente en puntos autorizados”, señaló.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.