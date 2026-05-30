La Registraduría confirmó que material electoral ya llegó a todos los municipios del país

A pocas horas de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que el material electoral ya llegó a todos los municipios del país y aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna situación que obligue al traslado de mesas o puestos de votación en las diferentes regiones del país.

Según explicó el funcionario, en las próximas horas continuará la distribución de los kits electorales hacia centros poblados, veredas y corregimientos, bajo acompañamiento de la fuerza pública y con monitoreo satelital mediante sistemas GPS para garantizar la seguridad del proceso electoral.

“Hoy tenemos que decir que el material electoral ya está en todos los municipios de Colombia. En el transcurso del día y de la madrugada se trasladará a los diferentes centros poblados, veredas y corregimientos del país. No tenemos ninguna novedad que indique la necesidad de trasladar alguna mesa o puesto de votación durante la jornada de mañana”, aseguró el registrador, Hernán Penagos.

La Registraduría mantiene un monitoreo permanente sobre la instalación de los kits electorales para garantizar que las más de 122.000 mesas de votación estén habilitadas desde las 8:00 de la mañana del domingo.



Asimismo, el registrador Penagos destacó que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples mecanismos de control y vigilancia.

Se espera que para esta jornada participen cerca de 1,8 millones de jurados de votación, más de 400.000 testigos electorales acreditados por las campañas políticas y alrededor de 318.000 jueces y notarios encargados de los escrutinios.

Mesas de votación. Foto: Alcaldía de Cali.

Además, estarán presentes observadores internacionales, organismos de control y más de 100.000 integrantes de la fuerza pública desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los comicios.

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Según Penagos, la jornada en el exterior avanza sin mayores contratiempos y la Registraduría también reportó un aumento en la participación de los colombianos que votan desde el exterior.

Durante estas elecciones fueron habilitadas cerca de 3.700 mesas de votación en 67 países y 116 consulados, una cifra superior a las 2.600 mesas que funcionaron en los anteriores comicios presidenciales.

Finalmente, de cara a la jornada electoral del domingo, el registrador nacional hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan temprano a las urnas y eviten congestiones durante las últimas horas de votación.

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Asimismo, recordó que las urnas cerrarán a las 4:00 p. m. y únicamente podrán votar las personas que hayan entregado su cédula y estén realizando el proceso de sufragio antes de esa hora.

“Las demás personas que estén en la fila no podrán ejercer su derecho al voto. Por eso el llamado es a madrugar y votar temprano”, señaló.