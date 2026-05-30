Defensoría del Pueblo reitera llamado a la neutralidad por parte del Gobierno durante elecciones

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró el llamado al Gobierno nacional para que garantice la neutralidad institucional durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo y se abstenga de realizar acciones o pronunciamientos relacionados con alguna campaña electoral.

“Hay riesgos relacionados con el debate electoral, la desinformación en redes y también por aptitudes que hemos planteado en diferentes instancias electorales de parte del Gobierno nacional, del alto gobierno, a quien hemos llamado a abstenerse de incidir en el proceso electoral haciendo manifestaciones o exponiendo de recursos en favor de una u otra candidatura y reafirmamos ese llamado para garantizar la neutralidad del gobierno y de todas las instituciones en favor de la libertad de los votantes que nosotros y de que el derecho a la democracia que tiene toda la ciudadanía”, señaló la defensora.

Durante la instalación del Puesto de Mando Unificado, en cabeza del Ministerio de Interior, la funcionaria señaló que uno de los riesgos identificados por la entidad no solo está relacionado con la seguridad en algunas regiones del país, sino también con situaciones que puedan afectar la transparencia y la confianza en el proceso democrático.

En medio de la instalación, el ministro del Interior Armando Benedetti aseguró que en este espacio el Gobierno nacional hará seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en todo el país.



Según explicó el funcionario, en este centro de coordinación participan entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, la cúpula militar, la Unidad Nacional de Protección, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de las TIC, entre otras instituciones.

El Puesto de Mando Unificado tiene como función principal recibir y atender de manera inmediata cualquier situación que se presente durante las votaciones.

Elecciones en Colombia. Foto: EFE.

“Ese puesto de mando unificado lo que más quiere es que si hay un problema en vías, en alumbrado, en orden público, llegue el requerimiento aquí, y nosotros automáticamente respondemos como gobierno a lo que realmente esté sucediendo en el país. Eso está así de claro. Lo mismo ahoritica, el ministro Defensa les andará más”, señaló el ministro de Interior, Armando Benedetti.

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El ministro también destacó que, durante la jornada de mañana, más de 120 mil policías y cerca de 160 mil integrantes del Ejército estarán distribuidos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad durante los comicios.

Además, las autoridades estarán presentes en los más de 13 mil puestos de votación y en alrededor de las 125 mil mesas que se instalarán para recibir a los ciudadanos habilitados para votar.

Cabe destacar que, desde la Defensoría del Pueblo, desplegarán más de 2.200 funcionarios y defensores públicos en 338 municipios del país para acompañar las elecciones y atender posibles denuncias de irregularidades.

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Según explicó, aunque existen zonas donde persisten riesgos por la presencia de grupos armados, especialmente en regiones como Norte de Santander, Meta, Guaviare, Caquetá y el Bajo Cauca, la entidad confía en que la articulación entre las autoridades permitirá garantizar la seguridad de los votantes durante esta jornada.