Fiscalía activa plan especial para blindar las elecciones presidenciales en Santander

Con fiscales, investigadores del CTI y canales de denuncia habilitados las 24 horas, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha un plan institucional para acompañar y vigilar el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Santander.

Desde hoy 30 de mayo y hasta el 1 de junio, la Fiscalía activó un plan especial para acompañar la jornada electoral en Santander. Fiscales y agentes del CTI estarán desplegados en todo el departamento, con refuerzo en Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca y Cimitarra pic.twitter.com/Q9meeJDdUg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 30, 2026

La estrategia contempla la presencia permanente de fiscales seccionales y locales, así como de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes trabajarán de manera ininterrumpida desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio para atender cualquier situación relacionada con delitos electorales.

Según la entidad, el despliegue tendrá cobertura en los 87 municipios del departamento, aunque se reforzará especialmente en Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca y Cimitarra, localidades que aparecen con niveles de riesgo electoral alto y muy alto dentro de los análisis realizados por las autoridades.

La Fiscalía también anunció que mantendrá habilitados los Centros de Atención a Víctimas (CAV) de Bucaramanga y Floridablanca para recibir denuncias de manera presencial antes, durante y después de la jornada electoral.



A esto se suman las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, que prestarán atención las 24 horas para responder a cualquier hecho que pueda afectar la transparencia de los comicios.

Los ciudadanos también podrán reportar irregularidades a través de los canales virtuales de la Fiscalía, así como mediante la línea gratuita nacional 01 8000 9197 48, la línea 122 desde celulares y el 157, habilitado por la Policía Nacional para denuncias relacionadas con corrupción.

Con este operativo, las autoridades buscan garantizar una respuesta rápida ante posibles delitos electorales y fortalecer la transparencia durante la jornada democrática en Santander.