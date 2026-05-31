Voto en blanco les ganó a siete candidatos presidenciales en elecciones de primera vuelta

El comportamiento electoral en la más reciente jornada de elecciones presidenciales en Colombia dejó un dato estadístico contundente: el voto en blanco superó individualmente el respaldo obtenido por siete de las fórmulas presidenciales que compitieron en estas votaciones.

De acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con más del 99 % de las mesas informadas, la participación de los ciudadanos en las urnas superó el 57 %, lo que representa más de 23 millones de votantes de un censo electoral de 41.421.973 personas.

Dentro del desglose de los votos válidos, la opción del voto en blanco capitalizó más de 405.000 sufragios, equivalente al 1,72 % de la votación total.



El voto en blanco superó a varios candidatos

Esta cifra situó al voto en blanco por encima de una amplia lista de aspirantes que no lograron convencer al electorado y se quedaron en la parte baja de la tabla de resultados. Las siete candidaturas superadas por el voto de disconformidad fueron:



Claudia López (y Leonardo Humberto Huerta): 224.7630 votos (0,95 %). Santiago Botero Jaramillo (y Carlos Fernando Cuevas): 205.627 votos (0,87 %). Mauricio Lizcano Arango (y Pedro Luis de la Torre): 53.701 votos (0,22 %). Miguel Uribe Londoño (y Luisa Fernanda Villegas): 28.550 votos (0,12 %). Sondra Macollins Garvin (y Leonardo Karam): 19.815 votos (0,08 %). Roy Barreras Montealegre (y Martha Lucía Zamora): 14.081 votos (0,05 %). Gustavo Matamoros (y Mila María Paz): 5.607 votos (0.02 %)

Vale enfatizar que antes de las elecciones de este domingo, Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo dieron un paso al costado en su aspiración electoral para apoyar a Iván Cepeda.

Por encima de esta opción política se mantuvieron únicamente las cuatro fuerzas principales de la contienda: Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda , Paloma Valencia y Sergio Fajardo.



Cepeda, De La Espriella, Valencia y Fajardo Fotos: AFP

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia será el domingo 21 de junio.