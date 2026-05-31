De La Espriella y Cepeda: ¿cuándo será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

Luego del empate técnico durante el preconteo entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, el país decidirá su próximo presidente en segunda vuelta luego de que ninguno de los aspirantes lograra el 50 % más uno de las votaciones de este domingo 31 de mayo.

¿Cuándo será la segunda vuelta?

El próximo domingo 21 de junio los colombianos volverán a salir a las urnas para ejercer su derecho al voto y así decidir al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia en su historia.

Serán más de 41 millones de ciudadanos los que están habilitados en la Registraduría para acercarse a las urnas y votar entre estos dos candidatos.