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De La Espriella y Cepeda: ¿cuándo será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

Una amplía diferencia dejó atrás las aspiraciones de Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe, Sandra Macollins, Roy Barreras y Gustavo Matamoros.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Luego del empate técnico durante el preconteo entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, el país decidirá su próximo presidente en segunda vuelta luego de que ninguno de los aspirantes lograra el 50 % más uno de las votaciones de este domingo 31 de mayo.

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Resultados elecciones presidenciales Colombia 2026: Abelardo y Cepeda disputarán la segunda vuelta

¿Cuándo será la segunda vuelta?

El próximo domingo 21 de junio los colombianos volverán a salir a las urnas para ejercer su derecho al voto y así decidir al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia en su historia.

Serán más de 41 millones de ciudadanos los que están habilitados en la Registraduría para acercarse a las urnas y votar entre estos dos candidatos.

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