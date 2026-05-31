Cómo consultar cuál es mi puesto de votación para este domingo 31 de mayo: link de Registraduría

Miles de colombianos se preparan para participar este domingo 31 de mayo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una jornada clave para definir el futuro político del país.

Sin embargo, uno de los aspectos que más consultas genera en las horas previas a los comicios es cómo verificar el puesto y la mesa de votación asignados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para facilitar la participación ciudadana, la entidad habilitó diferentes canales de consulta que permiten conocer de manera rápida y sencilla el lugar exacto donde cada persona debe ejercer su derecho al voto. La recomendación de las autoridades es realizar la verificación con anticipación para evitar inconvenientes o retrasos durante la jornada electoral.

Votaciones para primera vuelta. Foto: Suministrada El Espectador

Link de Registraduría para consultar el puesto de votación

La forma más rápida y segura de conocer el puesto de votación es a través del portal oficial de la Registraduría Nacional. Allí, los ciudadanos pueden consultar la información ingresando únicamente el número de cédula.



Para realizar la consulta, siga estos pasos:



Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Diríjase a la sección habilitada para las elecciones presidenciales.

Seleccione la opción "Puesto de votación".

Digite su número de cédula.

Haga clic en consultar.

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará información detallada sobre el lugar asignado para votar, incluyendo:



Departamento.

Municipio.

Dirección del puesto de votación.

Número de mesa correspondiente.

La consulta puede realizarse desde computador, celular o tablet con acceso a internet.

Además de la página web de la Registraduría, los ciudadanos cuentan con otra alternativa para verificar dónde votar. Se trata de la aplicación móvil "aVotar", disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iPhone.

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Horario de votación para este domingo 31 de mayo

La Registraduría recordó que las urnas estarán abiertas desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional.

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Es importante tener en cuenta que:



El ingreso a los puestos de votación estará habilitado entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

A las 4:00 p. m. se cerrarán oficialmente las mesas de votación.

Solo podrán votar después de esa hora las personas cuya cédula haya sido recibida previamente por el jurado electoral.

Los ciudadanos que permanezcan en la fila sin haber entregado su documento antes del cierre ya no podrán sufragar.

Por esa razón, expertos en procesos electorales sugieren acudir temprano a los puestos de votación y evitar dejar el trámite para las últimas horas de la tarde.

Qué documento debe presentar para votar

La Registraduría reiteró que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía.

Se aceptan las siguientes versiones:



Cédula amarilla con hologramas.

Cédula digital física.

Cédula digital presentada desde el dispositivo móvil.

No serán válidos otros documentos como contraseñas, denuncios por pérdida de la cédula o certificados de trámite.

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Con más de 41 millones de colombianos habilitados para participar en estas elecciones presidenciales, las autoridades insisten en la importancia de verificar previamente el puesto de votación, portar el documento de identidad correspondiente y acudir con tiempo suficiente para ejercer el voto sin contratiempos.