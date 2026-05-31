Presidente Petro vota en las elecciones en las que se escogerá a su sucesor y pide vigilar conteo

El presidente Gustavo Petro, votó este domingo en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030, que comenzará el próximo 7 de agosto.

Tras asistir al acto protocolario de apertura de las elecciones en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Petro se trasladó al puesto de votación instalado en el Capitolio Nacional a donde llegó acompañado por su hija Antonella, varios de sus ministros y otros funcionarios, y depositó la papeleta en la urna.

“Quisiera referirme solo a dos temas, invitar a la ciudadanía a votar. Se define el destino de cada uno de ellos, sus familias y su país. Creo que eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar, ojalá todos y todas para determinar para dónde va Colombia”, dijo el mandatario justo antes de que iniciara la jornada electoral.

“En segundo lugar este derecho al voto debe ser libre y transparente. La libertad es la base de la democracia, si no existe no es más que una palabra. Implica que su voto es de acuerdo a sus convicciones, análisis y deseo y no puede ser interferido por presiones ajenas. Allí donde ofrezcan dineros por un voto o se presione, allí donde un empleador diga que echan a sus trabajadores si no votan por su candidato se cometen es delitos. El que compra votos es un criminal”, dijo.



Y agregó: “Eso hace que llegue el crimen al poder y el mismo votante será sacrificado. Rechacé cualquier presión sobre su voto, lleve su esfero. El voto debe ser libre y sin presión. Cualquier persona que intente una presión director de la policía debe ser capturada”.

El mandatario marcó su voto en la papeleta y la mostró a la prensa antes de depositarla en la urna.

Presidente Gustavo Petro en elecciones presidenciales 2026 Foto: AFP

"Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno", expresó el mandatario después de votar.

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Petro, el primer presidente de izquierda del país, dijo que al comienzo de su mandato sus críticos dijeron "que aquí se iba a constituir una dictadura" y que se iba "a perpetuar en el poder", pero aclaró que el poder tiene sentido si es "del pueblo, de nadie más".

"Y hoy se puede confirmar en los hechos mismos que toda esa habladuría sobre intentos dictatoriales, etcétera, no eran ciertos. No se ha intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección", dijo.

Petro no puede aspirar a un segundo mandato porque la reelección presidencial fue eliminada de la Constitución en una reforma que se hizo en 2015.

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"Todos sabemos la fuerza que aún tenemos, que tengo yo personalmente en la sociedad colombiana, pero no es mi interés perpetuarme en el poder, no me gusta el poder y solo tiene sentido administrar algo de ese poder si es para entregárselo al pueblo colombiano", subrayó.

Igualmente destacó que el voto "debe ser una decisión libre y soberana del pueblo colombiano y de nadie más", porque "no existen democracias bajo presiones".

"La democracia es libre, se sustenta sobre la libertad individual y social o no es democracia", agregó.

El presidente, que ha cuestionado la transparencia de la organización electoral, pidió a los ciudadanos que tras el cierre de las urnas, a las 16:00 hora local (21:00 GMT) se mantengan vigilantes en el conteo de los votos para garantizar que no haya alteraciones en lo que decidan los electores.