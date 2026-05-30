“Nunca entendió que gobernar era unir, no dividir”: alcalde Char tras críticas de presidente Petro

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, salió en respuesta este domingo a las fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, durante su discurso realizado en un evento en la Plaza de la Paz de la ciudad. El mandatario le escribió por sus redes sociales que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que nunca “construyó equipo con las regiones”, al bloquearles proyectos y programas.

Mientras que el presidente Petro le preguntaba dónde estaban los recursos girados por la nación, Char defendió que solo en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ellos ponen el 75 %, en cambio el Gobierno aporta solo el 25 %.

El alcalde le recriminó que “da pena” cómo termina su paso por la Presidencia, pues “quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.

“Álex, Álex… ¿no le vas a decir algo a Petro por lo que dijo? Así me han escrito varias personas. Señor presidente, ¿de qué habla? En Barranquilla, por ejemplo, en el PAE, la alimentación de nuestros niños, los barranquilleros ponemos cerca del 75 % de los recursos y la Nación apenas el 25 %”, dijo inicialmente.



Alcalde Alejandro Char Captura video

“Y aun así seguimos avanzando. Mientras ustedes ponían obstáculos, nosotros construíamos oportunidades. Hoy Barranquilla es la ciudad de Colombia con más instituciones educativas públicas en categoría A+: 16 en total. Además, tenemos 28 colegios en categoría A, más de 125.000 jóvenes recibiendo educación bilingüe y más de 13.000 estudiantes formándose en análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software. Nuestros colegios públicos son hoy un referente para Colombia. Además, hemos construido 100 nuevos colegios para seguir ampliando las oportunidades educativas de nuestros niños y jóvenes”, agregó.

“Todo eso se ha logrado con trabajo, inversión y compromiso con nuestra gente, no con discursos ni peleas permanentes. Aquí sabemos que el agua moja desde hace 18 años. Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio y atacando a quienes pensamos distinto. La realidad es que durante estos años usted no construyó equipo con las regiones. A muchos alcaldes y gobernadores nos bloqueó proyectos, nos frenó programas y convirtió al Gobierno nacional en un palo en la rueda para quienes solo queríamos trabajar por nuestra gente. Nunca entendió que gobernar era unir, no dividir. Que Colombia necesitaba soluciones, no confrontaciones”, también alcanzó a escribir.

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“Mientras usted peleaba, las ciudades seguíamos resolviendo problemas, construyendo colegios, alimentando niños, recuperando espacios públicos y generando oportunidades. Da pena ver cómo termina su paso por la Presidencia. Quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre. Lo que sí deseamos los colombianos es que esta horrible noche termine pronto y que el país vuelva a encontrar un camino de unidad, progreso y esperanza”, finalizó.

El presidente Gustavo Petro le había recriminado al mandatario barranquillero que desde el Gobierno habían aumentado las transferencias monetarias de 21 a 43.000 millones de pesos. “¿En dónde está la plata, señor Char? Yo aquí, en esta plaza, como presidente de la República de Colombia, le demando: ¿qué pasó con los recursos que el Gobierno nacional le envió al departamento y al Distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar lo que se le diera la gana, pudiera terminar los bachilleratos y pudiera entrar a las sedes universitarias?”, fueron sus palabras.