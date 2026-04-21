Presidente Petro ordenó priorizar avances en investigaciones por amenazas contra alcalde Char

En el Gobierno nacional hay prisa por dar con respuestas ante el plan que existiría por parte de bandas delincuenciales para atentar contra la vida del alcalde de Barranquilla Alejandro Char y su familia, luego de que un funcionario de la Procuraduría fuera advertido de tal situación en la cárcel El Barne, de Boyacá.

Es por esto que en la noche del lunes 20 de abril hubo agitados encuentros entre los altos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para entregarle información al presidente Gustavo Petro sobre los avances que tienen en la investigación por este hecho.

De acuerdo con información que conoció Blu Radio, el presidente ordenó priorizar estas investigaciones y resultados concretos frente a quienes estarían detrás de dicho plan, con el fin de garantizar la seguridad del mandatario, dejando a un lado las diferencias políticas que durante años han distanciado a Petro Urrego y Char Chaljub.

Aunque por el momento no se ha dado una comunicación directa entre el presidente y el alcalde, el mandatario estaría al tanto de los detalles en torno a la información de inteligencia que está arrojando la investigación.



Vale la pena mencionar que el Gobierno conoció la información relacionada con la amenaza a partir de una conversación que un funcionario de la Procuraduría tuvo con reclusos de la cárcel El Barne, quienes le habrían indicado de este presunto plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla.