Muere cuñado de alias 'Castor', cabecilla de Los Costeños, tras atentado en norte de Barranquilla

Luego de más de dos meses de estar luchando por su vida en la Clínica Bonnadona Prevenir en el norte de Barranquilla, finalmente se produjo el fallecimiento de Julio Enrique Ruiz Polanía, hombre que fue herido a bala el pasado mes de marzo por ser cuñado de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, mientras departía con presuntos integrantes de la banda Los Costeños a las afueras de un billar.

Julio Enrique es hermano de Dianelis Patricia Ruiz Polanía, pareja sentimental del máximo cabecilla, y el pasado 19 de marzo recibió al menos 10 heridas de bala, la mayor parte de ellas en su costado.

El allegado de Castor compartía en aquel entonces con Luis Bernal Castro Barrios y José Armando Pertuz Montenegro —ambos también lesionados—, cuando de un momento a otro sintieron múltiples disparos provenientes de un vehículo tipo taxi. Montándose en una camioneta, salieron en persecución de los presuntos agresores hasta herirlos en un tiroteo.

De tal manera, perdió la vida también Jorge Luis Prada Iriarte en la clínica Reina Catalina, el pasado 23 de abril para ser exactos. Además, fueron blanco de disparos dos personas más: Jean David Pacheco González, de 21 años, y un menor de 14 años; ambos están en poder de las autoridades.



La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en el sitio la incautación de cuatro armas de fuego: una pistola marca Prieto Beretta, una pistola marca Glock 19 con un proveedor, una pistola marca Sig Sauer y una pistola marca Taurus con tres cartuchos.

Otras regiones

El alcalde del municipio de Pailitas, Alexander Toro, debió convocar en las últimas horas un consejo de seguridad extraordinario, luego de los hostigamientos hacia una de las bases militares ubicadas en esa población del Cesar.

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El ataque de explosivos lanzado contra un drone intentó sorprender en zona rural a las tropas del Batallón Especial Energético y Vial No 3 ‘General Pedro Fortul’, adscrito a la Décima Brigada del Ejército Nacional.

Ellos respondieron a la acción criminal, sin embargo un soldado debió ser sacado hasta un centro asistencial por heridas en un brazo producto de las esquirlas del explosivo.

Así las cosas, se mantiene la alerta debido a las elecciones presidenciales que se realizarán en las próximas horas.