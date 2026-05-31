MOE advierte sobre cadenas falsas en Whatsapp en jornada de elecciones presidenciales

La Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, alertó sobre una preocupante ola de desinformación que circula a través de plataformas digitales, especialmente WhatsApp.

Según la funcionaria, la propagación de noticias falsas busca confundir al electorado y restarle credibilidad al proceso democrático que definirá el futuro del país para los próximos cuatro años.

El impacto de las cadenas de WhatsApp

La directora Barrios calificó el movimiento de noticias falsas como algo "impresionante" y citó casos específicos que ya están afectando a ciudadanos en el territorio nacional y en el exterior."En Popayán le están diciendo los muchachos que así no tengan las cédulas inscritas, pueden acercarse a votar a cualquier puesto de votación".



Esta información es incorrecta, ya que, según explicó la directora, "uno llega a votar por su documento de identidad en el lugar donde inscribió su cédula. Solo ahí puede votar".

Además, se han detectado mensajes fraudulentos dirigidos a colombianos en el extranjero, donde se afirma erróneamente que se están modificando los números de cédula para permitir suplantaciones.

Barrios fue enfática al pedir a la ciudadanía ignorar estos mensajes: "No hagamos caso a esa información... son muy peligrosos esos mensajes de WhatsApp, porque lo que están haciendo es uno hacer que la gente se equivoque".

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Recomendaciones para combatir la desinformación

Frente a este fenómeno, la MOE sugiere que la mejor herramienta es el sentido común y la verificación a través de fuentes oficiales. Barrios recomendó a los ciudadanos no actuar de manera impulsiva con la información que reciben de amigos o familiares.

La mejor forma de poder contrarrestar esas cadenas de WhatsApp es no reenviemos esa información y de verdad, honestamente, pónganse, pongámonos como ciudadanos muy juiciosos a ver los medios de comunicación".

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Asimismo, enfatizó que para conocer las propuestas de los candidatos, se debe acudir directamente a sus canales oficiales en redes sociales o páginas web, evitando interpretaciones de terceros en plataformas como TikTok.

"Vayan directamente a verlos, a escucharlos. No permitamos que a través de los ojos de otros o de las voces de otros nos cuenten qué es lo que dicen los diferentes candidatos".

Respecto a posibles irregularidades, Barrios recordó que está habilitada la línea de WhatsApp "Pilas con el Voto" (315 266 1969) para reportar anomalías.

Hasta el momento, uno de cada tres reportes recibidos tiene que ver con la libertad del voto y el constreñimiento al elector en zonas con presencia de grupos armados. Sobre este punto, la directora reconoció la complejidad en ciertas regiones: "No podemos tapar el sol con dedos. Efectivamente, eso pasó en algunas regiones del país".