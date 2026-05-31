Ya abrieron oficialmente las urnas para las elecciones presidenciales en Colombia

Ya fueron oficialmente habilitadas las urnas en Colombia para elegir al próximo presidente de la nación; en total hay 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones, incluidos los residentes en el exterior.

En el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, el mayor centro de votación del país, funcionarios de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, trabajaban en la mañana de este sábado en el montaje de los cubículos de cartón en los que los ciudadanos podrán votar.

Para estas elecciones la Registraduría adoptó el lema "Dale tu voto de confianza al proceso electoral", en respuesta a las dudas que el presidente Petro y miembros de su partido, el Pacto Histórico, han sembrado sobre la transparencia de las elecciones alegando que no hay garantías de que el escrutinio no será alterado.

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Ante las críticas de Petro, Penagos dijo esta semana que "no hay manera de que un software pueda difundir información diferente" a la registrada físicamente en las mesas de votación.



Registrador Penagos Foto: Blu Radio

Las elecciones en el exterior para 1,4 millones de ciudadanos se iniciaron el pasado lunes y, según la Registraduría, de los 40.007.312 colombianos habilitados para votar mañana en el país, 20,5 millones son mujeres y 19,4 millones, hombres.

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A lo largo y ancho del país fueron instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

Las elecciones tendrán una amplia supervisión de organismos nacionales e internacionales que, según la Registraduría, serán "uno de los principales mecanismos de acompañamiento y fortalecimiento de la democracia en el país".

"En total, 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1.500 observadores, harán seguimiento a la jornada electoral el próximo 31 de mayo", aseguró el registrador Penagos.