La OEA hará seguimiento a denuncias contra Petro por su presunta participación en política

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) se comprometió a hacer seguimiento a las denuncias sobre presunta participación en política del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo.

Así lo manifestó este sábado la candidata presidencial Claudia López luego de reunirse con el jefe de la MOE/OEA, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012).

La campaña de López indicó en un comunicado que la MAP/OEA "escuchó y se comprometió a hacer seguimiento a las denuncias presentadas" por la candidata, que también las ha elevado ante distintos organismos nacionales e internacionales y reiteró su compromiso de vigilar el desarrollo de las elecciones presidenciales para garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada.

"Hemos acudido a los escenarios internacionales y a las misiones técnicas para alertar que la democracia colombiana no puede quedar al arbitrio del miedo ni de las presiones indebidas", señaló López, exalcaldesa de Bogotá.



La Misión de la OEA desplegó esta semana 96 observadores y especialistas políticos, encabezados por Fernández, para dar seguimiento a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

Despliegan más de 7.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones. Foto: Registraduría, archivo Blu Radio.

Esta semana la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra Petro por presunta intervención en política, tras varias declaraciones y publicaciones en redes sociales relacionadas con el actual proceso electoral.

Durante la campaña, distintos sectores de la oposición han acusado al mandatario de favorecer públicamente al candidato oficialista, Iván Cepeda, mientras que el presidente ha rechazado esas críticas y ha defendido su derecho a pronunciarse sobre asuntos públicos.

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La campaña de López señaló además que la candidata también sostuvo encuentros con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) para exponer sus preocupaciones sobre las garantías electorales y la transparencia del proceso.

La exalcaldesa de Bogotá ocupa actualmente el quinto lugar en las encuestas de intención de voto, por detrás de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, por lo que no figura entre los favoritos para avanzar a una eventual segunda vuelta.