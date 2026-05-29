“Procuraduría no puede ser hazmerreír en elecciones”: duro llamado tras decisión Consejo de Estado

La reciente decisión del Consejo de Estado que ordena al presidente Gustavo Petro respetar las restricciones legales sobre participación en política ha reavivado el debate sobre el papel de los organismos de control en medio de la actual coyuntura electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el abogado Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, lanzó una dura crítica contra la Procuraduría General de la Nación y exigió una actuación más contundente frente a los casos de intervención política por parte de servidores públicos.

La polémica surge luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado fallara a favor de una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, en la que se solicitaba que el presidente de la República acatara lo establecido en la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías Electorales, que impone límites a la participación de funcionarios públicos en campañas y procesos electorales.

Según Vélez, la decisión judicial constituye una ratificación de que el mandatario ha sobrepasado los límites establecidos por la normatividad vigente: “El Consejo de Estado ha sido muy enfático en darle la razón al demandante y pedirle al presidente que cumpla con la disposición legal”, afirmó el abogado durante la entrevista.

Consejo de Estado advierte sobre participación en política

La acción de cumplimiento fue impulsada por la Fundación para el Estado de Derecho, organización que ha venido cuestionando la participación del presidente Petro en debates electorales y pronunciamientos públicos relacionados con candidatos y sectores políticos.



De acuerdo con Vélez, la alta corte encontró que las actuaciones del jefe de Estado no pueden ser interpretadas simplemente como opiniones personales o análisis políticos.

El abogado explicó que el Consejo de Estado identificó expresiones y actuaciones que constituyen intervenciones directas e indirectas en favor de sectores afines al Gobierno y, al mismo tiempo, ataques contra la oposición política.

“No fueron simples opiniones del presidente de la República, sino intervenciones directas e indirectas a favor de candidatos del progresismo y ataques directos a la oposición”, sostuvo. La decisión llega en un momento particularmente sensible, a pocos días de una nueva jornada electoral, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad práctica del fallo para modificar conductas en el corto plazo.

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La Procuraduría, en el centro del debate

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue el cuestionamiento al papel de la Procuraduría General de la Nación. Aunque el organismo disciplinario no tiene competencia para investigar directamente al presidente debido a su condición de aforado, sí tiene facultades para actuar frente a otros funcionarios públicos que incurran en participación indebida en política.

Precisamente, la Procuraduría suspendió recientemente a la alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo Martínez, tras considerar que participó activamente en actos de apoyo al presidente Petro durante un evento realizado en Sincelejo.

Para Vélez, este tipo de actuaciones deben extenderse a otros funcionarios que también han sido señalados de intervenir en asuntos electorales.

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“La Procuraduría no puede ser el hazmerreír en estas elecciones”, afirmó de manera categórica. El abogado agregó que los casos de participación política desde el Ejecutivo son “protuberantes” y que la ciudadanía espera una respuesta más decidida por parte de los organismos encargados de garantizar la imparcialidad institucional.

“La Procuraduría debe actuar con mucha más contundencia de lo que ha venido haciendo”, enfatizó.

Posibles consecuencias para el presidente

Durante la conversación también se abordó el escenario jurídico en caso de que el presidente Petro continúe realizando pronunciamientos que puedan interpretarse como participación en política.

Vélez recordó que el mandatario tiene como juez natural a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que eventualmente podría conocer posibles incumplimientos derivados de la decisión judicial. Aunque reconoció que cualquier proceso podría extenderse más allá del actual calendario electoral, señaló que el fallo deja un precedente importante para futuras administraciones.

“El presidente ha jurado cumplir con la Constitución y con la ley, y el Consejo de Estado le acaba de decir que está incumpliendo la ley”, manifestó. Asimismo, destacó que más allá de los efectos inmediatos, la decisión fortalece los mecanismos institucionales de control y fija criterios para delimitar la actuación política de los jefes de Estado en contextos electorales.