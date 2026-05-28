Consejo de Estado ordenó al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro cumplir con las restricciones establecidas en la Ley de Garantías Electorales, tras considerar que incurrió en difusión de propaganda política desde su condición de servidor público.

Señaló el alto tribunal que el presidente Gustavo Petro en algunas intervenciones públicas y mensajes divulgados a través de las plataformas X y YouTube, promovió contenidos a favor de un partido político, conducta que está prohibida para los funcionarios públicos durante periodos electorales.

Según el fallo, el jefe de Estado utilizó publicaciones y escenarios públicos para emitir mensajes con contenido político electoral y por eso el alto tribunal ordenó al jefe de Estado abstenerse en adelante de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos o agrupaciones políticas mediante publicaciones oficiales, estaciones de televisión y radio estatales o imprenta pública.

“Debe observarse que, aun cuando el procurador hace alusión a “su misión preventiva y la disciplinaria”, el contenido de su pronunciamiento es en efecto meramente preventivo, y, en ella, la misión disciplinaria no está siendo desarrollada”, señaló el alto tribunal.



Tras ese pronunciamiento el Consejo de Estado le está pidiendo también a la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach, vigilar el cumplimiento de la sentencia, en ejercicio de las funciones constitucionales de control disciplinario y vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos.