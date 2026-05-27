Petro ordena a Cancillería enviar nota protesta a EEUU tras suicidio de colombiano detenido por ICE

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Cancillería colombiana enviar una nota de protesta al Gobierno de Donald Trump tras conocerse la muerte del colombiano Brayan Rayo Garzón, quien permanecía detenido en un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el joven colombiano murió en medio de las condiciones de detención y cuestionó la política migratoria estadounidense.

“Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió suicidarse. La Cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el Gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”, escribió.

Brayan Rayo Garzón, de 26 años, permanecía recluido en una cárcel de Misuri bajo custodia de ICE. De acuerdo con la información conocida del caso, el joven llevaba varios días aislado mientras enfrentaba síntomas asociados al COVID-19, entre ellos fiebre y escalofríos. También habría solicitado atención en salud mental y pidió comunicarse con su madre.



Sin embargo, funcionarios del centro de detención lo encontraron inconsciente dentro de la celda. Según el reporte forense, murió por suicidio tras ser hallado con una sábana alrededor del cuello.

El caso ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria en Estados Unidos y el acceso a atención médica y psicológica para los migrantes retenidos por ICE. Además, la muerte de Rayo Garzón hace parte de los primeros casos reportados de suicidios en centros de detención migratoria durante el segundo mandato de Trump.